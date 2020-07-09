吳益政騎單車逛高雄推政見　柯文哲12日現身競總活動站台

▲高雄市長補選民眾黨參選人吳益政。（圖／競選辦公室提供）

政治中心／綜合報導

高雄市長補選加溫，各黨參選人都不敢掉以輕心勤跑行程舉辦活動增加能見度，民眾黨候選人吳益政就以「陽光經濟、高雄前進」作為政策主軸，將於10日起開始舉辦為期3天的自行車活動，黨主席柯文哲會在活動最後一天12日競選總部成立大會時現身站台。

本週五開始，吳益政將舉行為期3天的自行車活動，一方面宣示當選高雄市長後，要重新打造高雄的自行車友善環境，另一方面是要讓環境永續議題受到更多人的關注，同時吳益政也邀請柯文哲和民眾黨立委蔡壁如等5位委員，一起從高雄市議會出發，前往競選總部，參加12日競選總部成立大會。

吳益政邀請民眾「作伙騎」，第一天的主題「不只大港，我們要大雙港」，目標從茄萣出發，沿路經過興達港、永安濕地，最後抵達達岡山；第二天則是以「百年工業的歷史滄桑」，帶選民更接近高雄的農工業地帶；最後一天則是此次競選的主軸「陽光經濟、高雄前進」，競選總部成立大會由柯文哲站台力挺。

▲吳益政12日競選行程。（圖／競選辦公室提供）

吳益政承諾，若選上高雄市長一職，將會改善單車路線及打造更友善的單車環境，也將進一步發展包括公共自行車在內的創新共享交通工具。

▲吳益政推動自行車友善城市。（圖／翻攝吳益政Facebook）