雙城論壇暫定22日視訊舉辦一天　柯文哲明宣布內容

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎疫情影響，由於國境管制政策，台北、上海雙城論壇將採視訊進行，今傳出暫定本月22日登場，並且只辦一天。據了解，台北市長柯文哲將在10日對外宣布。

據了解，台北上海雙城論壇暫定22日登場，由於今年受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，僅舉辦一日，且上海方的人不會到台灣，雙方以視訊方式進行，主題將聚焦在防疫。

柯文哲8日受訪時表示，雙城論壇已經辦了10年，沒有理由突然停掉，今年疫情，用視訊方式也減少很多的尷尬或是不方便，「原則上辦還是辦，用視訊」。

對於雙城論壇的進度，北市發言人周台竹回應，柯市長已在記者會說明清楚，他們不可能過來，因目前考量疫情，對方不可能到台灣來，所以將採視訊方式，通常在決定日期、什麼時候宣布，大家都要達成默契，「目前為止，我實在是無法對外說明」，但會在非常短時間會做宣佈，「宣布應該很快」。

周台竹也說，防疫下的經濟是很重要，全世界都致力在防疫，這影響到每個國家，一定會討論。

知情人士透露，秉持平等與尊重原則，上海方代表為代理市長龔正，柯文哲也會重申「五個互相」，包括互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解。