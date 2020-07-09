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3大特勤隊聯手反特攻　漢光新增模擬「正副總統遭劫持」狀況

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▲▼憲兵特勤隊戰技操演。（資料照／記者季相儒攝）

▲憲兵特勤隊戰技操演。（圖／資料照）

記者陶本和／台北報導

漢光演習下週登場，國軍今年新增任務假想狀況，在台北地區模擬正副總統遭到敵方劫持，以及政府機關遭到攻入等。對此，軍方證實，近日已有進行預演，由軍、警、海巡特勤隊聯手執行任務。

報導指出，由於對岸多次對台進行斬首的相關演練，也設置我總統府、外交部等標的建築物模擬區，進行攻台、劫持首長特攻作戰，甚至會同潛伏在內部特工人員發動滲透突襲攻勢。

對此，軍方證實，大台北衛戍區是防衛重點區域，由憲兵指揮部負責執行，除了憲兵202指揮部執行防衛任務外，今年配合漢光演習設定的政府重要首長遭劫持丶重要機關遭攻擊等假想狀況，由憲兵指揮部協調警政署及海巡署，派出所屬特勤隊共同參與反特攻操演。

軍方表示，國防部副參謀總長執行官徐衍璞上將，日前已先行視導憲兵衛戍區重要目標反特攻演練，會中的確提及本次操演納編憲兵、維安及海巡特勤隊等國內最具戰力的部隊共同演練。

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