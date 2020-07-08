「國軍追求臨場完美」　段宜康：吳怡農講的有錯嗎？

▲海軍陸戰隊99旅進行漢光預演時，「特戰突擊橡皮艇」疑因海象不佳翻覆，4人落海2命危。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者徐政璿／台北報導

海軍陸戰隊上週五操演發生膠艇翻覆意外釀2死，民進黨新境界文教基金會副執行長吳怡農也在臉書粉專發文批評國軍訓練多為「表演需求」，更直言「漢光演習就是每年最大場」。儘管此言引發一片負評，民進黨立委段宜康8日卻在臉書力挺表示，「吳怡農講的有錯嗎？」

吳怡農日前在臉書「壯闊台灣 吳怡農」中，直指國軍訓練長期以來是為了「表演需求」，而漢光演習就是每年最的表演；她批評演習與作戰的真實情境恐會有很大落差，但只要順利完成表演（畫面好看），就算是達成任務。

對此，海軍參謀長敖以智中將、國防部作計室聯戰處處長林文皇少將紛紛反擊，強調不實評論，將傷害所有官兵平日勤訓精練的努力、成果。

總統蔡英文也說，「我覺得吳怡農這個說法不盡公平，國軍這幾年在演習的規模、規劃，都精進的非常的多，漢光演習也是國軍演訓的一部分，此時此刻大家都要一起替國軍加油。因為他們是我們保家衛國最重要的一個力量。」

儘管外界批評吳怡農的言論，段宜康卻是在臉書力挺，他表示，演習、測驗、下基地的首要目的，本來就是在找出部隊的弱點和缺失；追求臨場表現完美，往往反而掩蓋了問題。這是國軍和美軍演練思維，最大差異之所在。