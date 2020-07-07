才被蔡英文打臉　吳怡農：演習應演練派得上用場的項目

▲吳怡農。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨智庫（新境界文教基金會）副執行長吳怡農認為，國軍長期有表演性質問題。身為三軍統帥的總統蔡英文7日受訪表示，吳怡農的說法不盡公平。對此，吳怡農晚間透過臉書再度強調，演習應演練派得上用場的項目。

吳怡農表示，基層士官兵每天盡忠職守、將生命交付給國家，大家更應正視國軍的付出是否被合理運用，任務是否必要、犧牲是否能避免？希望軍隊有更充足的資源，包括足夠的人力、務實的訓練、合適的裝備，來完成最重要的任務，顧好這個國家。

吳怡農指出，本身是士官退役，了解士官兵沒有權利質疑長官的要求，只能奉命執行任務，殉職的陸戰同仁遵守命令、盡了全力、然後付出生命，是台灣的英雄，他的發文引發了一些討論，每個人的角色跟位置或許不同，但相信出發點都一樣。



吳怡農提到，提出的問題是為了檢討國防政策的方向，過去20年，台灣跟中國的軍事平衡發生很大的變化，需要重新審視台灣的國防戰略及各單位的任務，尤其最精實的部隊，需要更符合現代威脅的新角色。



吳怡農提及，希望軍中的長官們思考作戰任務、準則、後勤以及經常性的訓練，也希望政策制定者，願意要求軍中的長官放下本位主義，誠實面對國防的重重挑戰，士官兵做的戰備準備，必須是真正在戰場上有用的，訓練以及裝備，必須是在戰場上能夠存活、且順利達成任務的。



吳怡農認為，演習的本質，應該是演練那些可能性高、派得上用場的項目，應該展示對敵軍持續攻擊的能力，以及若不幸敵軍成功登陸，能更加重對方傷亡的游擊戰與反抗作戰，演習劇本與想定，需要符合入侵台灣的作戰邏輯，這樣的演習最能展現我們防衛國土的決心，防衛作戰能力需要敵人買單，才有嚇阻的效果，也才能真正團結民心、鼓舞士氣。



吳怡農還說，國防政策，尤其是作戰概念與任務，需要大幅革新，而改變除了來自政府，還需要社會共識與決心，國防是全民身家安全之所繫，政府有義務讓人民理解重大的國防策略及防衛能力的現況，由下而上的政策討論，是民主國家重要的力量，也是他們會繼續努力推動的工作，「我們在同一陣線」。