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手機超高溫 iOS 13 再傳「吞電」災情！　網傳：Apple Music是元凶

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盡量用到沒電再充？破除手機充電迷思！

▲蘋果再度傳出耗電災情。（圖／ETtoday資料庫）

記者謝仁傑／綜合報導

國外論壇《Reddit》近期有多數iPhone用戶反應電池消耗的問題，疑似與iOS 13.5.1版本和Apple Music有很大的關係，網友表示Music會持續存在於背景活動，即便沒有開啟該App的狀況下，每天也會消耗好幾個小時的電量，甚至讓手機變得異常高溫。

有網友表示，幾天前剛購買了一部新的iPhone 11，就發現電池似乎快壞了，「我甚至都還沒使用過Apple Music，卻顯示它已經在後台運行了18個小時以上，且已經消耗了我95％的電池，手機表面溫度也因此變得非常高。」也有人表示，‌最近將iPhone 11更新到iOS 13.5.1，「我從未打開後台應用功能，也沒有在Apple Music中下載任何歌曲，希望蘋果能盡快解決這個問題。」

事實上，在4月就有傳出關於Apple Music的後台耗電問題，而用戶在過去一周有大量增加的反應，外媒推測可能是蘋果最近在伺服器端進行更改所導致。

許多網友也嘗試強制關閉Apple Music，或是重新安裝，也有人嘗試將iPhone重新開機、關閉自動下載和行動數據等方式，然而似乎沒有一套能真正解決的方法，目前也只能期待蘋果趕緊在近期解決問題。

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