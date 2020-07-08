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iPhone 12與歷代機款排排站！這支有機會成為小手機愛好者的新寵

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▲▼iPhone SE。（圖／達志影像／美聯社）

▲可輕鬆「單手操作」，是果粉捨不得放棄iPhone SE的主因之一。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果將在今年秋季推出新一代iPhone，目前普遍預期新系列將是3種不同螢幕尺寸的4機款，螢幕尺寸將分別有5.4吋、6.1吋及6.7吋，不過具體機身到底有多大呢？科技網站《MacRumors》稍早將iPhone 12系列模型機與蘋果現有機款尺寸比較，其中5.4吋iPhone 12有望取代‌iPhone SE，成為小手機愛好者的新寵。

觀察圖片，3種不同螢幕尺寸的iPhone 12都將與目前現有的iPhone機款有著不同的機身尺寸。6.1吋的iPhoen 12及iPhone 12 Pro將較iPhone X再大一點，而最小的5.4吋iPhone 12則較iPhone SE大一點。

▼5.4吋iPhone 12比iPhoen 8小。（圖／取自MacRumors）

▲▼iPhone 12與歷代機款排排站。（圖／取自MacRumors）

日前有網友實際比較iPhone SE、iPhoen 7與5.4吋iPhone 12模型機的機身尺寸，iPhone 12的寬、高分別較iPhone SE多6mm及7mm。若用戶的手不是非常小的話，預計應該也能輕鬆以單手操作手機，屆時，該機款將有機會取代iPhone SE，成為小手機愛好者的新寵。

▼iPhone 12與目前現有iPhoen機款比較。（圖／取自MacRumors）

▲▼iPhone 12與歷代機款排排站。（圖／取自MacRumors）

另外，有著6.1吋螢幕的iPhone 12及iPhone 12 Pro將比5.8吋螢幕的iPhone X略大一點，而有著6.7吋螢幕的iPhone 12 Pro Max則會較iPhoen 11 Pro Max大一點。

實機比較5.4吋iPhone 12大小！還是比初代SE大一點

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