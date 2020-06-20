Apple設備更新iOS最新系統的「年限」出爐！　93%的iPhone運行iOS 13

▲Apple設備更新到最新版本的年限是4年。（圖／取自9TO5Mac）



記者謝仁傑／綜合報導

根據蘋果公布就6月17日為止的系統版本使用數據顯示，該公司產品在消費者使用下，能夠持續更新最新系統的年限平均大概是「4年」，因此，在這個年限之後，使用者應該避免設備在面對最新版本的iOS時，反而因為規格過於老舊而跟不上新系統，降低效率。

在下周WWDC將發布iOS 14和iPadOS 14的前夕，蘋果針對持有所有Apple設備的用戶做統計，發現近4年推出的各類產品，大部分都會更新到最新版本。其中，在ios 13版本方面，所有已出廠的iPhone及iPhone touch的採用率達81%，所有已出廠的iPad產品的採用率亦達73%。

▲蘋果將在下周WWDC上發布iOS 14。（圖／記者洪聖壹攝）



近4年推出的所有iPhone（近似值）

．iOS 13版本：92%

．iOS 12版本：7%

．更舊的iOS版本：2%



所有已出廠的iPhone和iPod touch（近似值）

．iOS 13版本：81%

．iOS 12版本：13%

．更舊的iOS版本：6%

近4年推出的所有iPad（近似值）

．iOS 13版本：93%

．iOS 12版本：5%

．更舊的iOS版本：1%

所有已出廠的iPad（近似值）

．iOS 13版本：73%

．iOS 12版本：16%

．更舊的iOS版本：11%

蘋果開發者大會（WWDC）將於下周展開，預計將發表iOS 14、iPadOS 14、watchOS 7等一系列作業系統更新，外媒推測蘋果將發布的新版iOS可能回歸到系統最初的名稱「iPhone OS」。就目前已知消息來看，iOS 14預計將添增離線Siri、iMessage訊息收回、Safari瀏覽器翻譯、AR地圖等令人期待的新功能。

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