第三代AirPods有影！分析師透露這項技術與AirPods Pro相同

▲新一代AirPods傳有著與與AirPods Pro相同的短柄設計。（圖／記者謝仁傑攝）

記者王曉敏／綜合報導

AirPods已成為蘋果最熱品產品之一，繼去年陸續發布第二代AirPods及AirPods Pro後，第三代AirPods的推出似乎也不遠了。據外媒報導，天風國際證券分析師郭明錤的最新報告稱，新一代AirPods已處於計畫階段。

郭明錤在報告中指出，新一代AirPods將與AirPods Pro相同，有著較短的耳機柄，並延續蘋果系統級封裝SiP（System in Package）的設計。

SiP可將數個不同功能的晶片封裝成具備完整功能的一個積體電路，體積較小，因此蘋果可將更多空間應用於聲學、更大的電池或其他功能，如AirPods Pro的主動降噪等。而採用相同的SiP品質對於新一代AirPods來說一定是一大優勢，不過預計該產品應不具備與AirPods Pro相同的功能。

郭明錤表示，新一代AirPods預計將於2021年上半年推出，隨著蘋果開始提高產量，預計AirPods供應鏈零組件出貨將大幅增長50至100%。而郭明錤也預估AirPods的整體需求將在2021年開始逐漸減少。

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