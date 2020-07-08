　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

第三代AirPods有影！分析師透露這項技術與AirPods Pro相同

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼AirPods pro。（圖／記者謝仁傑攝）

▲新一代AirPods傳有著與與AirPods Pro相同的短柄設計。（圖／記者謝仁傑攝）

記者王曉敏／綜合報導

AirPods已成為蘋果最熱品產品之一，繼去年陸續發布第二代AirPods及AirPods Pro後，第三代AirPods的推出似乎也不遠了。據外媒報導，天風國際證券分析師郭明錤的最新報告稱，新一代AirPods已處於計畫階段。

郭明錤在報告中指出，新一代AirPods將與AirPods Pro相同，有著較短的耳機柄，並延續蘋果系統級封裝SiP（System in Package）的設計。

SiP可將數個不同功能的晶片封裝成具備完整功能的一個積體電路，體積較小，因此蘋果可將更多空間應用於聲學、更大的電池或其他功能，如AirPods Pro的主動降噪等。而採用相同的SiP品質對於新一代AirPods來說一定是一大優勢，不過預計該產品應不具備與AirPods Pro相同的功能。

郭明錤表示，新一代AirPods預計將於2021年上半年推出，隨著蘋果開始提高產量，預計AirPods供應鏈零組件出貨將大幅增長50至100%。而郭明錤也預估AirPods的整體需求將在2021年開始逐漸減少。

不能只有我知道！過期票券爽換1.5倍東森幣

ET快訊
遭3歲男童囚監視器死角施暴14秒畫面曝　女童血染內褲爸心痛
假Coser女大生嗆開告！網爆料「男友曾性侵14歲Cos妹」
館長聲援吳怡農：目睹星光部隊演習「兇悍真相」　國軍演習與實戰
6款中衛口罩Yahoo今早11點開賣！「3大通路8販售點」一
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

第三代AirPods有影！分析師透露這項技術與AirPods Pro相同

三星Galaxy Note 20黑色款曝光所有秘密 確認 8 月 5 日亮相

快訊／三星Galaxy Unpacked 2020確認8/5線上發表　邀請函透露「神秘銅」新色

蘋果問卷曝光！iPhone 12將「裸機出售」　充電器、耳機要再掏錢

微軟Surface Books 3在台上市　Surfece Pro X、Surface Go 2同步亮相

微軟將公布「Xbox Series X」遊戲新作！　7/23線上直播見

SONY Xperia 1 II 初體驗：開箱、外觀、效能、拍攝

LINE電腦版更新4大隱藏功能　免費通話擴增至500人

不想再當「吃電怪獸」！Chrome 86新功能將可為筆電延長28%續航力

「機王」寶座再讓位！　「韓霸天」三星銷量2度輸給華為

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

媽祖母愛大發！大轉彎衝進國小　小朋友列隊「鑽轎腳」網：好感動

在家有能做！15分鐘「HIIT」訓練 深蹲+平板...肌肉男也爆汗求饒

匠紫-女生挑戰台北車站睡一夜，過程超危險！？被騷擾到不敢入睡！

楊丞琳看「她們的表演」感動哭了　演出前單獨特訓《DD52》女選手1hr！

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

第三代AirPods有影！分析師透露這項技術與AirPods Pro相同

三星Galaxy Note 20黑色款曝光所有秘密 確認 8 月 5 日亮相

快訊／三星Galaxy Unpacked 2020確認8/5線上發表　邀請函透露「神秘銅」新色

蘋果問卷曝光！iPhone 12將「裸機出售」　充電器、耳機要再掏錢

微軟Surface Books 3在台上市　Surfece Pro X、Surface Go 2同步亮相

微軟將公布「Xbox Series X」遊戲新作！　7/23線上直播見

SONY Xperia 1 II 初體驗：開箱、外觀、效能、拍攝

LINE電腦版更新4大隱藏功能　免費通話擴增至500人

不想再當「吃電怪獸」！Chrome 86新功能將可為筆電延長28%續航力

「機王」寶座再讓位！　「韓霸天」三星銷量2度輸給華為

「姑姑借我10萬！」假姪子誆買中古車　台東婦匯款遭攔阻

中國「網路長城」蓋進香港？　李家超：移除訊息為防止犯罪

潤寅「百億公主」現況曝！父母詐貸472億逃亡　深V婚紗變囚衣下場超悽慘

動物園再添新成員！　黑冠松鼠猴抱緊媽媽害羞探頭打招呼

印地安人37轟重砲多人聚會沒戴口罩　球團拒絕參加夏訓

亮長槍喊「搶劫」射傷保全！偷開小黃搶走板信銀78萬　嫌犯被起訴

誆世界末日創「性」福教！女信徒完全臣服獻身…「陰陽雙修」N次懷孕墮胎

九州豪雨釀57人罹難17人失蹤！　日本擬指定2020首場「嚴重災害」

私服扁屁但禮服就翹了！楊冪被爆「穿假屁股結果移位」　粉絲傳激短褲圖反駁

貓熊二寶妹黑眼圈長出來啦！　圓圓緊護「仿仔」待母女重逢

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

3C家電熱門新聞

2021年5G手機最大品牌可能是「它」！　三星龍頭地位不保

iPhone 12實機模型影片再流出！　側邊多一塊「神秘區域」

蘋果問卷曝　iPhone 12將裸機出售

SONY Xperia 1 II 初體驗

iPhone 6s升級iOS 14有亮點！　「意外流暢」有望再戰一年

惡意應用再現Google Play　下載過就GG

三星Note 20黑色款曝光 8月亮相

LINE貼圖新增5大功能！　超方便用法一次看懂

三星Galaxy Unpacked 2020確認8/5線上發表

LINE電腦版更新4大隱藏功能　免費通話擴增至500人

iOS 14測試版效能比一比！　iPhone SE vs. iPhone 11結果出爐

影／三款iPhone 12影片再度曝光！最快9月推出　卻爆出壞消息

「機王」寶座再讓位！　「韓霸天」三星銷量2度輸給華為

小米手環5來了！7月16日在台發表

更多熱門

相關新聞

蘋果問卷曝　iPhone 12將裸機出售

蘋果問卷曝　iPhone 12將裸機出售

蘋果（Apple）可能在9月底發布3款iPhone 12新機，有傳言稱「iPhone 將不再配備充電器、有線耳機」。外媒近日報導指出，蘋果圍繞「iPhone附贈充電頭使用情況，上週悄悄開展用戶調查，選項則包括「贈送親友、回收、遺失、已無法正常使用、仍在家中使用、在外使用。」這份調查無疑是證實了傳言。

「機王」寶座再讓位！　「韓霸天」三星銷量2度輸給華為

「機王」寶座再讓位！　「韓霸天」三星銷量2度輸給華為

iPhone 12實機模型影片再流出！　側邊多一塊「神秘區域」

iPhone 12實機模型影片再流出！　側邊多一塊「神秘區域」

傳台積電生產8000萬顆「A14處理器」

傳台積電生產8000萬顆「A14處理器」

新iPhone盒裝傳「省充電器」　蘋果問卷透端倪

新iPhone盒裝傳「省充電器」　蘋果問卷透端倪

關鍵字：

蘋果AirPodsirPods Pro

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

即／美國正式退出世界衛生組織

即／微星科技CEO突然墜樓　腦漿外溢身亡

3千萬勞斯萊斯撞凹「維修全交給保險公司」　陳小菁挺老公

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

10大女神出爐　林志玲、子瑜竟跌出榜外　

女大生又脫了！爆乳趴床直播：拯救C圈

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

羅志祥現蹤新莊　神隱2個月後長這樣

郭碧婷被瘋傳產前憂鬱！　向佐曬圖洩婚姻現況

離婚2天！前妻色誘斷命根丟馬桶　新竹男剩1公分交了女友

花心男被前妻剪下體　求償千萬判決出爐

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

洗澡感覺有人看！抬頭見7顆毛頭

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲
鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面