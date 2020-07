新iPhone盒裝曝光！「裸機出售」證據再+1

▲5V1A電源轉接器多年來已成為iPhone盒裝「標配」。(圖/記者陳俊宏攝)

記者王曉敏/綜合報導

蘋果新一代iPhone將不再納入有線耳機及電源轉接器一事,稍早又有進一步消息釋出。知名YouTube頻道「ConceptsiPhone」於社群網站發布一張疑似為新iPhone盒裝內部的3D圖片。

ConceptsiPhone稱這張3D渲染圖片是根據「可靠消息」製作。觀察圖片,內部盒裝的空間較以往大幅減少,深度顯然並不足以放置耳機及充電器。圖中右側的圓形凹槽,猜測是用於放置充電線,而左側方形則可能是用於放置說明書與果粉最熟悉的「信仰貼紙」,而最上層的凹陷則是用來放置iPhone。

iPhone 12 inner box.

This leaked image confirmed the rumors that the iPhone 12 will not come with a charger. 100% real.

.@9to5mac @MacRumors#iphone12 pic.twitter.com/bGHUbLENft