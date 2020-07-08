新iPhone盒裝曝光！「裸機出售」證據再+1

▲5V1A電源轉接器多年來已成為iPhone盒裝「標配」。（圖／記者陳俊宏攝）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果新一代iPhone將不再納入有線耳機及電源轉接器一事，稍早又有進一步消息釋出。知名YouTube頻道「ConceptsiPhone」於社群網站發布一張疑似為新iPhone盒裝內部的3D圖片。

ConceptsiPhone稱這張3D渲染圖片是根據「可靠消息」製作。觀察圖片，內部盒裝的空間較以往大幅減少，深度顯然並不足以放置耳機及充電器。圖中右側的圓形凹槽，猜測是用於放置充電線，而左側方形則可能是用於放置說明書與果粉最熟悉的「信仰貼紙」，而最上層的凹陷則是用來放置iPhone。

iPhone 12 inner box.

This leaked image confirmed the rumors that the iPhone 12 will not come with a charger. 100% real.

.@9to5mac @MacRumors#iphone12 pic.twitter.com/bGHUbLENft — ConceptsiPhone (@RanAvni1) July 7, 2020

近來有許多消息稱蘋果將取消為iPhone盒裝配備有線耳機EarPods及「豆腐頭」充電器，包括天風國際證券分析師郭明錤、《日經新聞》及多名爆料達人都有共識。日前，又有網友爆出蘋果問卷調查題目，問及用戶舊有充電器的處置方式，似乎也暗示了蘋果有意刪除這項配置。

郭明錤指出，蘋果此舉主要是為了抵銷5G網路元件的成本，不僅能大大縮小iPhone包裝盒的尺寸，有助降低蘋果貨運成本，對一直致力於環保工作的蘋果來說，也有助於更好地維護環境。

事實上，若是資深果粉，家中的確可能已備有大量豆腐頭及EarPods耳機，但對於新加入蘋果生態系的用戶來說，可能就不那麼友善。

值得一提的是，蘋果於去年的iPhone 11 Pro系列首度取消沿用多年的5V1A充電器，隨包裝配備18W快充，當時還一度獲得用戶好評。若蘋果「裸機出售」iPhoen，可能會引來部分用戶異議。

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