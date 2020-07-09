即便Mac捨棄intel處理器　蘋果強調將會繼續支援Thunderbolt

▲Mac,Apple自製晶片。（圖／取自YouTube／Apple）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果宣布放棄使用英特爾（intel）的晶片組，轉而採用自家定制設計的新型ARM晶片，不過蘋果表示，Mac上仍會支援英特爾的Thunderbolt USB-C連接埠。

英特爾也詳細介紹了即將發布的Thunderbolt 4標準，該標準將基於USB4規範標準，並使用與Thunderbolt 3目前已經使用的USB-C連接埠，相較於USB 3和USB4標準，Thunderbolt 3和Thunderbolt 4均提供了更多的功能，例如為外部顯示器供電或為筆記本電腦充電的功能，並提供常規USB-C標準的一致性。

10年前由蘋果與英特爾共同制定了Thunderbolt 3的標準，且蘋果也是最先導入Thunderbolt介面的廠牌，蘋果表示，不會忽視Thunderbolt的未來發展，並且新一代Mac中也將會支援它，或許蘋果能透過授權模式直接在晶片端整合Thunderbolt技術。

預計蘋果會在今年底之前發表首款採用自家ARM晶片的Mac，且預期在兩年內將全系列產品完全以ARM晶片取代。

＃ 對面的女孩看過來～～

＃ 過期票券轉黃金！ 看這裡！快別急著丟掉><

►蘋果發布macOS新版本「Big Sur」！ 快看看你的電腦被淘汰了沒

►最強Apple分析師爆料！ 首批採自家ARM處理器的Mac最早將在Q4發佈

►新架構Mac來了！ Apple電腦也要搭自製晶片