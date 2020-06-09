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iOS 13.5.1修復越獄漏洞！　更新完就回不去了

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▲iOS,unc0ver。（圖／9TO5Mac）

▲iOS。（圖／取自9TO5Mac）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果上週發布了iOS 13.5.1，修復了unc0ver越獄的漏洞，且在該版本發布後，Apple現在已經停止對iOS 13.5進行回朔，意味著用戶不能再從iOS 13.5.1降級回到iOS 13.5。iOS 13.5.1發行後不久，Apple表示修復了一個漏洞，使應用程式可以執行任意代碼。

unc0ver的iOS 13.5越獄程式非常強大，適用於所有現代的iOS設備，包括iPhone 11、iPhone SE和2020 iPad Pro等。一般而言，當新版本的iOS推出時，有些用戶的舊設備更新後可能會出現一些錯誤，導致他們必須透過越獄程式將設備恢復到較舊的iOS版本，不過現在Apple已停止對iOS 13.5進行回朔，用戶無法更新到iOS13.5.1後就無法再降級了。

Apple通常會希望大多數的用戶盡可能使用最新的iOS版本，以確保用戶使用目前最穩定的版本體驗。

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