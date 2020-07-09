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全球確診破1200萬人！39天暴增600萬例　WHO認：空氣傳播是途徑之一

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▲中國,武漢肺炎,醫護,武漢,武漢醫護人員。（圖／路透社）

▲疫情爆發190天，全球1200萬人染疫。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球確診數於台灣時間9日累計突破1200萬例，世衛組織（WHO）日前也終於改口承認，2019新型冠狀病毒（CIVUD-19）的感染途徑，不只是透過感染者口鼻的飛沫，現在透過空氣傳播與氣溶膠（aerosol）傳染的證據，也漸漸出現。

截至台灣時間9日上午7點30分，全球累計確診突破1200萬例，死亡人數也逼近55萬人。WHO指出，2019新型冠狀病毒的確診人數，是每年感染嚴重流感人數的3倍之多。

路透社報導，許多受疫情嚴重影響的國家在解封重啟後，很快又迎來第2波確診人數激升，以致政府當局必須下令再次封鎖或實施居家禁足令，如中國和澳洲。專家表示，可能唯有等到疫苗問世之後，通勤及社交生活才能逐漸回歸正常；然而多國防疫專家及WHO也都曾警告，切勿過度仰賴疫苗，因為它很可能不是解答。

目前官方紀錄的第一起病例，是中國在1月初通報的，期間花了149天才擴大成全球600萬例感染，但從600萬例到突破1200萬例，僅花了39天，顯示疫情不斷在踩油門加速。

全球累計超過54萬6000例死亡中，官方最早的紀錄是在1月10日由中國武漢衛生當局通報，隨後歐洲成為下一個熱點，美國「接手」成為第一大國，再擴及全美洲。

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