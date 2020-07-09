美艦經菲律賓入南海　智庫：東南亞國協重回美澳聯盟

▲航母雷根號日前重返印太地區，新聞稿中秀出甲板上停了數十架「大黃蜂」的照片，大展軍事實力。（圖／美國第七艦隊新聞稿）



實習記者周依儒／綜合報導

美軍第七艦隊於今日發文指出尼米茲號（USS Nimitz）及雷根號（USS Ronald Reagan）雙航母打擊群經由菲律賓聖伯納地諾海峽（San Bernardino Strait）進入南海展開演習，而中國解放軍也於本月1日在南海西沙群島展開5天演習，凸顯了南海和菲律賓海為美中角力的重要戰場。

根據《中央社》報導，軍事專家亓樂義指出，中共的轟6K轟炸機雖然飛行能力不如B-1B或B-2這麼遠，但最遠也可飛數千公里，剛好就是到達美國領土關島的距離，而美軍強化在菲律賓海的戰備能力，就是為了要制衡、監控中共解放軍近年在此逐漸擴大的勢力。

▲尼米茲號航空母艦（USS Nimitz CVN-68）。（圖／路透社）



戰略學者蘇紫雲則表示，東南亞國家協會（ASEAN）近日罕見的批評了中共在南海的行為，包括填海造陸、強化軍事行動等等，此舉顯示了菲律賓又重回和美國、澳洲一起的共同防禦聯盟，以及ASEAN各國開始警戒中共在共同區域內的擴張行動。蘇紫雲判斷，美軍在通過聖伯納第諾海峽後，應該會再前往蘇比克灣、南海一帶，繞過呂宋島一圈，來表達美國支持印太盟國和ASEAN。

▲美軍派遣航母、轟炸機至南海。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）



對此，中國大陸外交部發言人趙立堅表示，美國蓄意派重兵在南海有關海域進行大規模軍演，炫耀武力，完全是別有用心，西沙群島是中國領土，中方在西沙海域開展軍事訓練，是中國主權範圍內的事，無可非議。所以美方「維持印太地區安全」的言論，完全是罔顧事實，混淆視聽。

趙立堅強調，當前在中國和東協國家的共同努力下，南海局勢保持總體穩定。在此形勢下，美國蓄意派重兵在南海有關海域進行大規模軍演，炫耀武力，完全是別有用心，美方的行徑一再挑撥離間地區國家間關係，推動南海軍事化，破壞南海地區和平與穩定，「國際社會特別是本地區國家，對此看得清清楚楚。」