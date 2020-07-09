16歲非裔少年「空中丟三明治」遭7男狠壓　尖叫不能呼吸…2天後死亡

▲弗雷德里克被壓在地上。（圖／翻攝自推特）

記者丁維瑀／綜合報導

佛洛伊德之死掀起全美示威後，過往不當對待非裔的事件也開始逐一受到檢視。美國16歲少年弗雷德里克（Cornelius Fredericks）4月底在密西根州一所矯正中心丟三明治後，遭到至少7名男子強壓在地，過程中相當痛苦，送醫後兩天死亡。如今這段影片被律師公開。

《芝加哥論壇報》（Chicago Tribune）報導，弗雷德里克當時在「湖畔學院」（Lakeside Academy）餐廳，手上拿著食物，有多名男員工在桌面跟他說話，他朝其他桌丟三明治後，立刻遭到至少7男壓制。雖然他沒有任何武器，男子們卻沒有要鬆手的意思，反而還坐在他胸口與腹部。

這起事件發生在4月29日，少年於5月1日不治身亡。底特律地區律師費格（Geoffrey Fieger）近期公開影片，他並表示，當時弗雷德里克大喊無法呼吸，卻沒人意識到嚴重性，他被壓制約12分鐘，直到心臟驟停，雖然接受CPR，但仍於住院兩天後死亡。

報導指出，弗雷德里克死因為他殺；醫師認為他因為窒息而喪命。費格表示，這段恐怖影片可見湖畔學院內部的虐待文化。

事件引發譁然後，兩名男性職員與一名女護理師都被解職並遭到指控。費格敦促當局對其他更多涉事人員採取法律途徑。

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