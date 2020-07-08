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2020「世界最好用護照」排名出爐！台灣僅是第33　「第一名」免簽國數量超驚人

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▲護照,出國,海關,入境。（圖／Pixabay）

▲全世界最好用護照新出爐。（圖／Pixabay）

文／中央社

全球居留權和公民身分顧問公司恒理（Henley & Partners）今天公布2020年第3季全球護照指數，日本護照榮登好用度冠軍，台灣排名第33名。

恒理公司參照國際航空運輸協會（IATA）數據製作出的恒理護照指數（Henley Passport Index）顯示，日本以191個免簽國家稱冠，新加坡以190國居次，第3名由南韓與德國以189個免簽國並列，亞洲國家護照搶下前3名。台灣以146個免簽國家名列第33名。

恒理在新聞稿中表示，排名並未將臨時旅遊禁令列入考慮，排名的主要考量因素仍在於旅行的自由度，但對曾經享有盛譽的護照持有者來說，他們當前的旅行自由度卻讓人大吃一驚。

上週歐盟公布允許入境歐盟的14國名單，自7月1日起生效。日本和南韓都有上榜，在恒理護照指數並列第9的澳洲和加拿大也在名單中。

美國目前在恒理護照指數排名第7，但根據目前歐盟的旅遊禁令，美國跟第25名的墨西哥和第28名的烏拉圭旅行自由度差不多。

同樣的，不在歐盟可入境名單中的巴西，在恒理護照指數排名第19，但實際上旅行自由度跟第36名的巴拉圭差不多。

新加坡雖然在恒理護照指數高居第2名，但因為被排除在歐盟可入境名單外，旅行自由度遠低於同樣名列前茅的日本、南韓和德國。

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