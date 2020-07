暴雨不停！九州大雨「球磨川成地獄水道」　災難前後空拍曝光…居民全哭了

記者陳亭伃/綜合報導

日本九州數十年來最大場暴雨,近日造成多人死傷,截至7日已造成57人死亡、17人失蹤,其中包括球磨村、人吉市災情相當嚴重,甚至出現斷橋、斷路等道路阻斷的狀況,60多個小區處於「孤島」狀態,目前避難人數達到約27萬人,有網友PO出過去球川的樣貌與如今對比,幾乎是「半毀滅」的狀態,令人不勝唏噓。

▲球磨川氾濫,空拍一片黃泥水。(圖/路透)

「球磨川」被稱為是日本三大急流之一,在此番暴雨災難中氾濫狀況相當嚴重,造成球磨川流域內的球磨村、人吉市等嚴重水災,滾滾泥水沖進民宅中,不僅民眾、連家中寵物也得跟著一起避難。目前當局估計約有60個小區域幾乎變成孤島;6日氣象廳發布最高等級大雨特報,被稱為是「第五級黑色警戒」而在7日也將再度降下豪大雨。

推特上有網友PO出沿著球磨川沿岸的人吉市,原先漂亮、錦然有序的樣貌,如今都被泥沙水覆蓋,只露出屋頂、汽車頂部,場面令人難過。自2017年以來,每年九州都遇到豪雨成災的狀況,政府與民間推體也都在梅雨季節來臨前宣導,並提倡平時就準備好急難必備包。

不少日本網友看到九州豪雨,也難過表示,「天佑熊本,美好的城市不該遭到這樣的對待」、「日本人要加油」、「極端氣候的恐怖,已經反映在人類生活上了」、「平時要準備好,為自己跟家人努力」。

Climate change increases heavy rain and flooding.



200.000 people are under evacuation orders in Japan.

Here's an aerial picture of #Hitoyoshi yesterday.https://t.co/SidNQkJEbM pic.twitter.com/Qwo7Hzxyx8