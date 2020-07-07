新婚夫妻南非蜜月…老婆遭司機「後座行刑式爆頭」　竟是雙性戀丈夫花51K設局！

▲女子在婚禮之後度蜜月，遭丈夫設局。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

夫妻蜜月卻成鴻門宴。2010年一對新婚的夫妻到南非度蜜月，未料妻子安妮（Ani Dewani）卻遭到計程車司機槍殺，警方當時調查，發現並未單純的襲擊案，而是安妮的新婚丈夫旭倫（Shrien Dewani）暗中買通殺手想要做掉妻子，疑似讓自己可以公開性向。

根據英國《每日郵報》報導，2010年安妮與富翁老公旭倫到南非度蜜月，小倆口在當地搭上一台計程車，未料卻碰上兩名歹徒劫持計程車，當下歹徒吆喝旭倫下車後，車內剩下司機通戈（Zola Tongo）與兩名歹徒共三人。通戈隨後朝安妮頭頸部開槍，當場爆頭慘死，然而警方接獲報案之後開始調查，卻發現真相並非這麼簡單。

警方調查發現，安妮的丈夫在事發前曾與通戈就已經聯繫上，且用1400英鎊（約台幣51000元）作為酬勞，希望可以殺害安妮。法院開庭時，宣判旭倫無罪、三名歹徒包括通戈都遭到判刑，然而近日原本被判18年有期徒刑的通戈，被提早假釋；旭倫對於給錢買通殺手一事，則聲稱是給「包車」的錢。

這讓安妮的家人相當不滿，安妮的父親表示，「這樣的不公平我們無法接受，要嘛他在監獄裡爛掉，不然就該服滿刑期」。旭倫在婚前就曾提到自己為雙性戀，安妮的家人對犯案動機相當質疑，認為旭倫是為了自己而對妻子痛下毒手，而目前旭倫在與新交的巴西男友定居倫敦。