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人妻拒「肉身伺候小叔」　慘遭丈夫「榮譽處決」剁頭分屍收場…父嚎墳鼻酸！

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▲女子拒絕服侍丈夫家人慘遭榮譽處決。（圖／翻攝自推特＠AyazLatifPalijo）

▲女子拒絕服侍丈夫家人慘遭榮譽處決。（圖／翻攝自推特＠AyazLatifPalijo）

記者陳亭伃／綜合報導

文明社會中仍存在的保守框架，往往讓女性受害居多。巴基斯坦上月發生一起「榮譽處決」案件，一名女子疑似不想接受自己侍奉丈夫的兄弟，起了家庭口角，沒想到卻遭到丈夫與其兄弟的虐殺，不僅將她分屍，生前更遭到暴力虐待。

根據英國《太陽報》、《每日星報》報導，一名24歲的人妻瓦濟蘭（Waziran）日前疑似因為丈夫家提出要「侍奉」丈夫跟他的兄弟，她試圖反抗、出現口角，反遭到丈夫「榮譽處決」，瓦濟蘭的丈夫阿拉（Allah Baksh）與兄弟克拉姆（Kareem Baksh）用石頭將瓦濟蘭活活砸死之後，更將其分屍、斬首，手段相當殘忍。

瓦濟蘭父親當時報案時，不敢說出自己的女兒遭到榮譽處決，聲稱是因為意外而死，直到人權團體與警方介入，他才收回聲明坦承「女兒遭到丈夫的榮譽處決被分屍，死狀相當悽慘」。

巴基斯坦人權律師Ayaz Latif Palijo在推特上分享瓦濟蘭父親在女兒墳前痛哭失聲的畫面，更提到「巴基斯坦的農村與部落，已經變成婦女的殺戮場」。

瓦濟蘭的屍塊在當地一處高速公路旁被發現，遭到阿拉與克拉姆斬首之外，更將屍體分成好幾塊，如今兩人已經被逮捕，並以謀殺罪起訴。

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