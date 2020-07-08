「你是不是當抓耙仔？」17歲少年暗夜遭斧頭、彈簧刀追砍　倒臥血泊全身傷

▲持刀及斧頭的2名兇嫌被警方通知到案，辯稱是不滿少年當「抓耙仔」才動手。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市板橋區轄信義路、廣權路口8日深夜0時許發生一起追砍案件，一名17歲的侯姓少年被懷疑是「抓耙仔」出賣朋友，先是被黃姓男子持彈簧刀追砍，另名方男更拿著斧頭在一旁埋伏追擊，少年倒臥血泊緊急送醫搶救，所幸沒有生命危險，警方成立專案小組，凌晨5時許迅速緝捕2名兇嫌到案，訊後依照傷害、妨害秩序等罪嫌送辦。

據查證，當時侯姓少年跟2名友人在板橋信義路的超商外聊天，突然身穿黑衣、雙腳刺青的黃姓男子出現後，亮出彈簧刀衝往少年要尋仇，一旁友人見狀隨即以肉身阻擋，過程當中，另名方姓男子也在暗處埋伏，拿出了斧頭也加入追砍行列，一行人追逐到了100公尺外加油站旁空地，少年寡不敵眾中刀倒地，左手臂及臀部有多處傷勢，所幸傷勢都不嚴重、警告意外濃厚，送醫急救後無生命危險。

▼少年在超商外聊天被兇嫌持彈簧刀及斧頭追砍。（圖／記者陳豐德翻攝）



專案小組鎖定兇嫌後，5小時內通知2人到案說明，據了解他們辯稱是懷疑少年在地方少亂打小報告，害到另名朋友，才會持刀械及斧頭要來教訓「抓耙仔」，全案訊後將方、黃2嫌以及到場助勢的同夥，訊後依照妨害秩序罪嫌送辦，而方、黃2嫌另依照傷害罪嫌偵辦。

由於最近已經屬於暑假期間，正值警方年度治安防範「青春專案」期間，針對打架鬧事的份子有一整套防處機制，包含有勤區員警登門送達關懷約制告誡書，並透過家庭、學校及警方的三管齊下，防止再犯的可能性。

▼兇嫌所持的斧頭。（圖／記者陳豐德翻攝）

