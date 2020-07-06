78歲婦開車板橋失控暴衝！21歲男大生遭撞噴飛倒臥血泊亡　弟目睹崩潰

記者陳俊宏／綜合報導

一名78歲戴姓老婦5日下午開車載人行經新北市板橋區，因不明原因車輛暴衝，追撞前方一輛轎車和一輛機車，造成騎車的21歲林姓男大生倒臥血泊中身亡。而死者弟弟目睹哥哥慘死，當場崩潰。老婦供稱是煞車失靈，訊後被依過失致死罪送辦。

事發於民權路、中山路口，林男遭到戴婦的汽車追撞，巨大的撞擊力道導致噴飛，安全帽也因此掉落，再撞上電桿倒當場失去生命跡象，而現場也留下一撮頭髮，送醫後仍回天乏術。

▲▼戴婦開的黑色轎車追撞銀色休旅車和機車，再撞上分隔島，造成騎士傷重不治，現場留下一大灘血跡。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，戴婦當時從中山路要右轉民權路，卻突然失控暴衝撞上前方的林男和另一輛轎車。她沒有大礙，並表示不知為何車輛突然暴衝。而死者弟弟當時和哥哥一起騎車，目睹哥哥慘死，當場崩潰。

警方表示，戴婦疑因車輛機械故障失控暴衝，撞上該路口等待右轉的機車跟休旅車後，再衝撞分隔島，已扣留肇事車輛，調查是否為駕駛所說的煞車失靈。警方訊後將老婦依過失致死罪送辦，全案仍待進一步釐清。

▲▼戴婦開的黑色轎車追撞銀色休旅車和機車，再撞上分隔島，造成騎士傷重不治。（圖／東森新聞）

▼事發於板牆民權路、中山路口。（圖／記者陳以昇翻攝）