手腳反綁、壓入浴缸溺斃！狠心阿姨虐死15歲少年改判8年

▲少年遭反綁，溺斃在浴缸中，狠心阿姨遭判刑8年 。（圖／施姓阿嬤提供、ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

新北市女子劉佩雯，因15歲外甥在練習寫字時打瞌睡、摸魚，她竟以童軍繩反綁少年手腳，命少年躺在滿水位的浴缸裡，再壓頭進水30秒，然後自行離去抽菸，沒想到返回時，少年已經溺斃。一審依照「家暴殺人罪」，將劉女判刑12年，案經上訴，高等法院8日二審改將劉女改判8年。可上訴。

本案發生於去年8月6日，被害少年有輕度智能障礙，常遭家人體罰、毆打，學校通報社會局列為高風險輔導家庭。前年6月間，少年因玩火引發火災，由新北市家暴防治中心接手安置，安置半年後，少年的母親過世，社會局評估過後，決定讓少年到三重區與阿姨、父親同住。

案發當天晚間，少年在家練習寫字，但又開始摸魚、打瞌睡。阿姨劉女先命少年半蹲，但少年不聽，劉女大發雷霆，取出童軍繩，並將少年叫到浴室中，反綁少年雙手、雙腳。少年哭叫：「阿姨不要綁我！」劉女不聽，仍在浴缸中綑綁少年。

劉女接著將浴缸的水放滿，淹到只剩少年的頭在外面，再壓少年的頭進水約30秒，嗆他：「你不乖，這樣有比較舒服嗎？」隨後劉女到客廳抽菸，浴室雖然不斷傳出少年的掙扎、打水聲，但劉女置之不理，直到3、4分鐘後才回到浴室，但少年已經面部朝下，失去意識。劉女緊急將少年送醫，最後仍回天乏術。檢方依照「家暴殺人罪」提起公訴。

一審法院審理時，劉女否認犯罪，僅承認自己體罰過當，充其量為過失或者傷害致死罪。一審法院認為少年體型瘦弱，劉女可預見少年可能因此溺斃，因此仍認定劉女成立「家暴殺害未成年人罪」，判刑12年。

案經上訴，高院二審審理時，劉女改口承認凌虐少年致死，請求輕判。全案於8日宣判，由於劉女符合自首減刑要件，高院再審酌她於少年之母因病過世後，即收留少男之父、妹同住，而少年於終止安置後亦同住，平日幫忙照顧少年及少年之妹，犯後坦承犯行，劉女還在偵查中屢次表明希望法院判處死刑，對犯行深具悔意；另外少年之父到庭表示願意原諒劉女所為，高院因此將她改判8年。可上訴。