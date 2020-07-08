柯文哲：大巨蛋以6萬人容留規模先開幕

▲台北市長柯文哲召開大巨蛋記者會。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府8日針對大巨蛋案召開記者會，由市長柯文哲率領局處長親自出席，盼一次澄清外界質疑。儘管強調不會把大巨蛋當政績，但柯在記者會上仍說，以6萬人以內先營運，之後遠雄要增加容留人數再滾動式修正，「凡事還是要第一步，不然永遠不能開幕啊」；至於安全問題，柯還表示，「就我的良知良能，做到最安全的程度」。

大巨蛋停工5年後，經歷都審、環評、防火性能等審查後，復工重現契機。根據北市府資料，5年內調降了容留人數、增設安全梯8座與14個防火區劃，並增加避難面積。

會後提問時，媒體問到，大巨蛋是否會在任內完工？柯文哲說，很多人在問完工日期，「對我來講，這都不會是什麼政績，對我來講就是善後」，已經走到這裡，要嘛就拆，如果不能拆就要做到可以用的程度，至少安全部分無虞。

柯文哲強調，「什麼時候完工」的問題已經被問太多遍，學生考試什麼時候及格，前提是要來參加考試、要考過，「很多東西遠雄要準備，要通過審核，按部就班，所以我從來不會押什麼時候完工，沒有一定完工日期」，依法行政、平常心，不放水不刁難，依法審查，什麼時候通過就通過。

「至於安全，就我的良知良能，做到最安全的程度。」柯文哲說，未來國父紀念館側、菸廠路側的地下道打通，更多逃生動線，大巨蛋就更安全，一開始人數不要給它太多，6萬人以內先營運，過程中看還有哪些可以繼續改善。

但攸關大巨蛋逃生與使用的建築技術規則第97條、第127條，目前還是違規狀態，未來若發建照，等同替遠雄開先例。對此，都發局長黃景茂解釋，第97條不算違規，一般核發建照是行政、技術分開，目前遠雄的建築師認為技術方面OK，但建管處認為97條要做安全梯的1小時防火區劃牆，沒有違法不違法問題。

黃景茂強調，一般行政、技術是分開的，建管負責行政審查，都審環差都OK，我們背書說取得使照以前要完成這部分就可以，這也是通案，「一般建管處也是通過行政審查，技術部分就由建築師負責」。

建管處表示，一般建照就是行政跟技術分離，遠雄的執照跟一般是一樣，「但我們對他特別嚴格」，一般建照會先准照後再抽查，發現缺失後再列管修正。但針對遠雄，97條有爭議，所以在准照前就先挑出來，在執照列管，竣工前要修正完成。為了安全，市府也堅持要求遠雄做區劃，沒有放水，因為要求竣工前修改完成。