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漢醫「去中化」　游錫堃建議：可改稱「台醫」、「台藥」

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▲▼立法院長游錫堃出席「第90屆國醫節慶祝大會」。（圖／游錫堃辦公室提供）

▲立法院長游錫堃出席「第90屆國醫節慶祝大會」。（圖／游錫堃辦公室提供）

記者蔡文鈴／台北報導

立法院長游錫堃5日上午出席中華民國中醫師公會主辦的「第90屆國醫節慶祝大會」。他在致詞時提到，「漢醫」有幾千年發展的歷史，漢醫傳到朝鮮半島稱為「韓醫」，傳到日本稱為「漢醫」，只有台灣稱作「中藥」，未來可思考改稱為「台醫」或「台藥」。

游錫堃表示，漢醫有幾千年發展的歷史，而中醫僅百年左右；漢醫傳到朝鮮半島稱為「韓醫」，傳到日本稱為「漢醫」，傳到越南稱為「東醫」，而從中國來的漢藥在越南稱作「北藥」，越南自產的稱作南藥，目前只有台灣稱作「中藥」，但在台灣仍有部分長輩稱「漢醫」、「漢藥」。

游錫堃認為，希望大家可以思考，在台灣的漢醫、漢藥是否有機會改稱「台醫」、「台藥」，抑或直接稱之為「漢醫」、「漢藥」；而無論名稱為何，漢醫、漢藥幾千年的發展，累積了無數的臨床經驗及藥典，這些都是非常珍貴的寶物，大家應該在原有的基礎上更加努力讓漢醫發揚光大。

游錫堃也說，中西醫藥在國內應受到同等重視，並提到「人法地、地法天、天法道、道法自然」的傳統智慧，而漢醫及漢藥正是道法自然的表現，如果未來大家能夠結合西醫及先進的科技儀器，培養更多研發人才，一定可以為全世界的醫學界帶來更多的貢獻。

中華民國中醫師公會全國聯合會主辦「第90屆國醫節慶祝大會」，現場邀請總統蔡英文、立法院院長游錫堃，等其他政府官員出席，游錫堃承諾立法院會持續做中醫界的後盾，未來有任何建議都歡迎大家提出。

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