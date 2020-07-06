中醫在台改叫「台醫」也不錯！　港媒爆游錫堃背後目的



▲立法院長游錫堃出席「第90屆國醫節慶祝大會」。（圖／游錫堃辦公室提供，下同）



文／中評社



立法院長游錫堃5日出席第12屆台北國際中醫藥學術論壇，致詞時提及把「中醫」改成「台醫」也很好。游錫堃既是立法院長也是民進黨正國會大老，在兩岸與美中關係高度緊繃，台灣可能成為引爆點之際，卻一再挑「統獨」爭議，恐怕也讓蔡英文感覺頭疼。

游錫堃昨日在台北國際中醫藥學術論壇開幕式致詞表示，中醫有百年歷史，而漢醫有千年歷史，如果在台灣叫台醫也不錯，把中醫改成漢醫也很好。

游錫堃就任立法院長後，不只一次發言引發討論，之前會見美國在台協會主席莫健時，就曾提及希望美國與台灣建立邦交關係。這雖是民進黨人的心聲，但有關外交、國防等是蔡英文職權，難免會遭到質疑這樣說法是給蔡英文壓力。

尤其，蔡英文日前提到兩岸情勢確實較為升高，他們也在密切關注當中，就是擔心中美關係過度緊張影響兩岸關係。因港區“國安法”議題 ，區域局勢發展目前難以完全掌握，蔡英文的作法都相對保守，游錫堃卻在這時候，頻頻挑起統獨議題，以及去中化的意識型態議題。

目前立法院正值臨時會期間，有關華航更名、護照改名等決議文還在朝野協商中，連民進黨黨鞭都很謹慎，就是不願意在兩岸關係變動之際，再火上加油，但身為立法院長卻帶頭挑起這些敏感議題，到底是故意？還是政治敏感度不夠？

正國會的領導者是游錫堃，「大師兄」交通部長是林佳龍想爭取大位。游錫堃一再挑起去中化與統獨議題等，對林可能形成壓力，與想挑戰大位的另一位桃園市長鄭文燦有所區隔。若是獨派標籤明顯貼在林佳龍身上，對於未來要爭大位是阻力還是助力，就看他自己評估。