大巨蛋前3年6萬人上線再滾動修正　柯文哲：不然永遠不能開幕啊！

記者楊亞璇／台北報導

停工5年的大巨蛋，北市建管處簽准建照變更，遠雄最快下週拿到建照，即可申請復工，台北市長柯文哲8日親上火線，率隊召開記者會針對大巨蛋爭議釋疑。對於大巨蛋容留人數，柯文哲表示，前3年容留人數不能超過59833，過程中看看哪些可以改善，滾動式修正，還稱「凡事要有第一步，不然永遠不能開幕啊」。

黃珊珊表示，關於監察院糾正39項缺失，前市府時代經過10次會商沒有修約成功，契約失衡包括零權利金、罰則過低，會商達到5次，針對39缺失全部議約完成，履約保證營運期滿從2個月至6個月，保證金三億元，裁罰額度一天罰5萬塊，改到10萬，裁罰上限從每次300萬元提高到900萬元，增加三倍。

至於後續修約，黃珊珊指出，會在使照核發前完成修訂投資執行計畫書，基本上與遠雄達成超額盈餘分潤共識，除市府計算，會委託專業公司研議超額分潤計算方式，思考利潤回饋市民機制，另營運前3年，不調增容留人數室內59,833人。

▲台北市長柯文哲召開大巨蛋記者會。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲也說，容留人數發使用執照之前會確認，確定前三年不能增加，一開始設13萬7千多，那個太可怕，所以容留人數假樣，先確保安全，「一開始室內容留人數就限制59833，前三年不要動」，在這邊講清楚，台北市民也會監督。事實上，柯文哲早在去年9月受訪時就透露，他主張一開始6萬人先開幕，「先跑一陣子，有信心要加人再加人，一開始幻想14萬人怎麼可能」。

柯文哲強調，這不是什麼政績，對他來講是善後，要馬就拆，不能拆就做到可以用的程度，依法行政，不會壓什麼時間完工，至於能確保大巨蛋安全嗎？柯文哲說，「就我們的連知良能做到做安全的程度」，一開始59833營運，過程中看看哪些可以改善。

對於遭質疑先替遠雄開後門？柯文哲認為，6萬人審查是沒問題，至於以後要不要增加人數，「隨著時代...現在採最嚴格標準，我們常說滾動式修正，以後問題以後再處理」。

柯文哲指出，像是97、127條問題，還有室內容留人數限制，這些事先講了，大家知道這以後我們要注意，「凡事要有第一步，不然永遠不能開幕啊」。

媒體追問，是以開幕為前提嗎？把問題留給下一任市長解決？柯文哲說，「我設定的條件核准了，還是我負責啊」，如果開幕三年後，他們想要增加人數，沒那麼容易，還要都審、環評，沒那麼容易，只是先把重點挑出來，這樣以後他要暗渡陳倉的機會少掉。

郝龍斌2011年7天都審發大巨蛋建照，遭質疑跟圖利遠雄，如今議員也質疑柯文哲跟郝龍斌一樣。柯文哲回應，七次都審、兩次還差、兩次防火避難性審查，拖了五年，「我怎麼跟他一樣？我還公開透明欸，每一場都線上直播」。