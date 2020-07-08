大巨蛋不符建築法規仍發照？　北市府：對遠雄特別嚴格沒放水

▲台北市長柯文哲召開大巨蛋記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者楊亞璇／台北報導

大巨蛋復工在即，台北市政府最快下周核發建照。台北市長柯文哲8日親上火線主持記者會，說明大巨蛋爭議。對於外界質疑，大巨蛋違反建築技術規則97、127條，為何仍要發照？台北市建管處表示，「我們對他（遠雄）特別嚴格」，沒有放水，強調竣工前就是要修改完成。

對於大巨蛋違反建築技術規則127條，無法舉辦演唱會。黃景茂說，若舉辦演唱會，遠雄須先申請台建中心的性能設計驗證，且以後每辦大型活動，都要向市府提出申請，如同市府路的跨年晚會。





▲台北市政府召開大巨蛋記者會，台北市都發局長黃景茂簡報。（圖／記者林敬旻攝）

妹體詢問，大巨蛋仍違反97、127?大，為何先發建照？過去有類似案例？還是替遠雄開了先例？北市都發局長黃景茂表，這不算什麼違規，核發建照是行政、技術分開，遠雄建築師認為技術ok，建管處認為要做一小時防火區劃牆，沒有違法不違法，行政、技術分開，都發局負責行政審查，並備註取得使用執照以前要完成修正。

建管處長張明森表示，「對他（遠雄）特別嚴格」，一般建照先准照再抽查，發現有缺失在列館，針對遠雄有爭議，先把它挑出來，才建照列管，遠雄稱室外梯不必坐區劃，但北市府為了安全，堅持必須做防火區劃，沒有放水，「竣工前就是要修改完成」。