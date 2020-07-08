竹北買烤肉「9串+1條魷魚」440元　她怒列黑名單！同行精算：比台北還貴

▲原PO在竹北夜市買烤肉！（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

台灣是美食天堂，但點餐前，先問價格才不會落入陷阱！一名妹子抱怨，日前去新竹買香噴噴串燒，結果9串加一條魷魚要價440元，她越想越不對勁直呼「不會再去第二次了！」文章曝光後，也掀起網友2派論戰，一派認為「吃米不知道米價」，一派認為真的貴爆，結果有燒烤同行分享價格，居然新竹比台北還貴。

桃園一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，昨（7）日與閨蜜來新竹玩，晚上在竹北夜市買了烤肉串及一條魷魚，總共花了440元，讓她瞪大眼直呼「不會再去第二次了，傻眼的下酒菜！」

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畫面可見，原PO與友人回家後，迫不及待撕開紙袋，內容物包括四季豆、香菇、蔥肉串、雞心串、香肉串等共9串，最重要的就是烤魷魚一包，香味彷彿能穿越螢幕，讓人忍不住噴口水，不過價錢方面，讓兩人實在無法接受，便好奇貼在社團，想詢問是否合理？

文章曝光後，一派網友也搖頭回應，「之前有去這間買過，大概是這些跟妳一樣，只差我沒買魷魚，330元後來我就再也沒去過竹北夜市了」、「夜市的不意外，現在燒烤的價格，真的也是這樣子」、「我也覺得偏貴，畢竟魷魚的份量沒多少（頂多一百出），其他加一加，應該3百多不會破4」、「高雄買這樣大概300-350間吧」、「新竹吃的都偏貴，有段時間我吃鍋邊素，去自助餐夾了3樣青菜$120」、「建議你挑好東西後先詢價，要不很多烤肉攤真的很坑」「竹北墾丁夜市嗎」。

▲多數網友都嫌貴！（圖／翻攝爆怨公社）



但有饕客揪出關鍵，「魷魚不便宜喔，一隻都要150以上」、「魷魚的錢最少還要120元，貴點150元，其實這樣買起來還好，吃米不知道米價，自己買回家烤好了」、「差不多哦，每支算30，一隻大魷魚大概150-180，差不多440，版主沒有再買支烤玉米，直接嚇屎昏眩」。也有同行揭成本越來越高，「些在台北買370元，雞心25，胗25，蔥肉串45，雞腸20，肉串40，香菇30，四季豆25，魷魚110，剛好開烤肉店的路過，現在魷魚成本很高，在夜市都130以上」。