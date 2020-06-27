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台北vs.中南部「後段班年收都是37萬」　他不解：為何硬擠台北？網突破盲點

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▲台灣，台北，台北101，Taipei，人才，民眾，台灣人，菁英，路人，展望，未來，商業，信義區。（圖／pixabay）

▲不少人北漂到台北工作。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

台北物價房價皆高，不少北漂族時不時就會懷念起中南部家鄉的生活。一名網友近日做出統計，發現台北後段的年收，其實和中南部後段差不了多少，好奇若不是年薪破300萬的人，為何不離開台北？不過貼文一出，馬上就有網友點出他的盲點。

有網友在PTT「home-sale」版發文，他根據財政部資料列出台北、台中及高雄部分行政區的家庭收入中位數做比較，發現整體來說，台北的收入並沒有比中南部高多少。

請繼續往下閱讀...

原PO進一步指出，若收入落在台北的前15%，收入比中南部還高的情況可能會顯著一些，但若落在台北的後面70%，年收入有可能比中南部多出不到10萬而已，差異不大。

▲▼ 網友整理出北中南3城市的家庭年收中位數 。（圖／翻攝自PTT）

▲ 網友整理出北中南3城市部分行政區的家庭年收 。（圖／翻攝自PTT）

他表示，就年收入排名後段班來看，台北和中南部一樣，大約落在37-40萬元，「台北只有強在收入前10%，很可觀。一年收入不到300萬還要硬擠台北，到底在想甚麼呢？中南部明明很多地方的收入都打趴台北，為何不願意承認就是愛慕虛榮呢？」

不過網友們對此突破盲點，表示還是要看「產業別是什麼」，有些產業的工作機會就是北部比較多，在南部不易等到空位，「影視娛樂傳播類的，還是台北工作機會多」、「多少企業總部在雙北，不是每個職位在中南部都有的」、「有些人做的工作離開台北就失業了」、「土生土長台北人，很多不想離開台北市啦」、「一堆台北人已經繼承老公寓」。

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