3個三明治+大冰奶破百元！桃園女驚：好貴　網見內容物洗版「很合理」

▲女網友花了115元買這些餐點。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

台灣面積雖然不大，但各地區的物價仍不盡相同。一名桃園女網友就分享她今（17日）的早餐，由於總金額超出她的預期價格，令她不免覺得有些貴。不過網友們見狀後，幾乎都一面倒表示價格是合理的，畢竟她所買的三明治用料沒有很一般。

「你們覺得這樣的早餐一共多少錢？」一名女網友在臉書「爆怨公社」中貼出她的早餐照，只見圖中有3種不同口味的三角袋三明治，還有一杯大杯溫奶茶，但結帳金額卻讓她嚇了一跳，「好貴好貴！」要網友們一起猜猜看價格。

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經過網友們一番熱議後，原PO表示，餐點的總金額一共是115元，地點則是位於桃園。她補充，她其實平時幾乎都吃外食，並不是不懂現在的物價，只是覺得這些東西應該100元內就可以買到了，想小抱怨一下而已。

▲網友坦言，以這樣的內容物來說，價錢算合理。（圖／翻攝自爆怨公社）

不過貼文一出，不少網友都認為，三明治用料看起來蠻實在的，所以稍微貴一點很正常，「肉那麼厚，ok的」、「以妳挑的內容物來看，不貴喔」、「北部價錢差不多吧」、「便利商店的三明治一個39元⋯我們要感恩」、「三明治一個30，大溫奶25剛好115」、「在台中也覺得差不多」。

還有人分享自己的早餐價給原PO一點安慰，「2份吐司再加一杯小杯奶茶，都比妳貴42塊了，$157」、「咔啦雞腿土司+中冰奶75元」、「我公司這邊的早餐店，奶茶就要45」。

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