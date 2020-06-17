看到透抽、花枝！兒全喊「魷魚欸~」　老爸Q版神還原...網讚爆：當教材

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

透抽、花枝等海鮮經常被搞混，別說小朋友了，連很多大人也霧煞煞。一名父親每次逛全聯時，兒子看到這些水產一律都叫「魷魚」，讓他哭笑不得，於是手繪Q版圖示，帶兒子好好認識牠們。

這名父親在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文笑說，「每次去全聯，看到一堆水產總是傻傻分不清楚，我家老大看到軟體動物，永遠就只會叫魷魚，剛好上班沒事，就稍微塗鴉一下這些水產的區別吧！」

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▲花枝。（圖／翻攝自臉書／我愛全聯-好物老實説）

只見原po以Q版漫畫方式，畫出容易混淆的「軟體動物門家族」，不僅抓到精隨，連表情、動作也都有小巧思。同時，他還搭配簡單易懂的註解，首先是「花枝」，市面上最肥厚的軟體動物，身體成白色而且內部有墨汁；再來是「魷魚」，吃起來最有口感，有著三角形的尾部；然後是「透抽（中卷）」，口感比小捲更軟嫩（長大的小管）；最後是「小管（小卷）」，就是抽透他兒子啦！

網友們看完，紛紛笑讚「原來大神不只會做菜，也很會作畫」、「真的是用心良苦」、「好有才華啊」、「眼睛好有戲」、「好棒的畫…好可愛的介紹」、「太專業了！可以當教材了」、「畫的真好，講解的非常清楚，我終於搞懂了，謝謝您」、「跪著做筆記」。

▼透抽。（圖／翻攝自臉書／我愛全聯-好物老實説）