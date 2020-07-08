　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「新冠只是小感冒！」　巴西總統天天調情病毒…群體免疫還沒來先中鏢

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼巴西總統雅伊爾·波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／達志影像／美聯社） 

▲波索納洛確診。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）7日宣布自己確診新冠病毒（COVID-19）。過往他多次看輕病毒的嚴重性，且不喜歡戴口罩，強調必須發展經濟，因此染疫並不讓外界太意外。美媒也整理他「走向病毒」的過程。

《美聯社》報導，波索納洛過去幾個月來就像在與新冠病毒「調情」，他在示威活動藐視社交距離，還經常不戴口罩。有時他淡化疫情造成的風險，另一方面也表達出一種「宿命論」，即病毒不可避免會奪走性命。

波索納洛向來認為，像是封城等的嚴格抗疫舉措，會威脅到巴西的經濟狀況。他7日證實自己檢驗結果為陽性，使他成為160萬名以上染疫的巴西國人之一。

▲▼巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／達志影像／美聯社）

▲波索納洛在公共場合有時並沒有戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

回到3月10日，波索納洛在佛州與美國總統川普（Donald Trump）出席活動，當時巴西僅通報少數病例。就他認為，新冠病毒的問題更像是一種「幻想」，真實情況並不如主流媒體所說。

雖然波索納洛的代表團中有多人染疫，但他仍於3月15日的訪問中堅稱，過去早就存在其他更危險的病毒，擔憂新冠病毒就像是「歇斯底里」的行為。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）與巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在佛州海湖莊園共進晚餐，同桌有官員確診新冠肺炎。（圖／路透）

▲美國總統川普與巴西總統波索納洛在佛州海湖莊園共進晚餐，同桌有官員確診新冠肺炎。（圖／路透）

波索納洛在3月24日對全國的電視演說中還狂妄表示，他曾擔任運動員，若他感染病毒，根本不用擔心，他不會有任何感覺，頂多就像一場小流感或小感冒。

縱使巴西如今成為全球疫情第二嚴重的國家，僅次於美國。波索納洛好幾個月來卻沒有改變輕蔑的態度。

波索納洛4月初表示，只有達到所謂的群體免疫情形時，病毒才會消失，病毒就像暴風雨，70%人口會淋濕，「70%被感染並產生抗體後，全國將能擺脫大流行。」他4月20日被問到死亡數激增的狀況時，他還回嗆「我不是掘墓人，好嗎？」

巴西新冠肺炎死亡人數超過5000例後，波索納洛態度一樣強硬，「我該哀悼那些死亡嗎？是的，我表達哀悼，但這是現實，每個人都會死，沒有人會留下。」他還認為，所有人都難逃一死，為何要讓大家充滿恐懼。

自3月下旬以來，波索納洛就不斷強調經濟的重要性。他多次表示，嚴格的抗疫措施最終會比病毒更有害，還批評實施封鎖的州長與市長。甚至是在宣布自己確診後，他再度重申巴西必須回歸正常活動，得讓經濟重新運轉。

►宣布確診　巴西總統突「摘掉口罩」對記者比讚：我很好！
►巴西總統發燒到37.7度！檢驗結果為陽性

►二手票券豐富你的生活～

ET快訊
快訊／長子剛上車...公車秒開走「媽背1歲兒苦追」　交通局重
獨／衛生局女「圖像密碼」宣戰..勾男長官遭拍！他還扮徵信社嗆
女老師「愛上小六生」誕下2孩…畸戀轟動1990年代　癌逝享年
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「新冠只是小感冒！」　巴西總統天天調情病毒…群體免疫還沒來先中鏢

研究：新冠病毒恐致「腦損傷」！出院現幻覺、認知缺陷　輕症者更危險

折神像遭天譴？6歲小弟失蹤2天　竟「找到斷腰屍」全身撕咬傷…半腐臥樹叢

前友邦驚爆大屠殺！180人遭「蒙眼+雙手反綁」爆頭亡…屍棄田野街道

他酒醉「闖80歲老母家硬來」　酒醒怕爆躲化糞池…親生媽淚崩：不是第一次了

日本發明重磅口罩！外形如太空人頭盔　可輸送淨化空氣

狼父「頭埋雙腿間」下手！夜半摸遍私處大腿…她驚醒崩潰吼　最新判決曝光

北韓不願與美談判！　川普：若見金正恩「對我有幫助」願再辦川金會

女老師「愛上小六生」誕下2孩…畸戀轟動1990年代　癌逝享年58歲

川普遭姪女爆靠作弊進常春藤　白宮：荒謬的假指控

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

楊丞琳看「她們的表演」感動哭了　演出前單獨特訓《DD52》女選手1hr！

媽祖母愛大發！大轉彎衝進國小　小朋友列隊「鑽轎腳」網：好感動

在家有能做！15分鐘「HIIT」訓練 深蹲+平板...肌肉男也爆汗求饒

匠紫-女生挑戰台北車站睡一夜，過程超危險！？被騷擾到不敢入睡！

「新冠只是小感冒！」　巴西總統天天調情病毒…群體免疫還沒來先中鏢

研究：新冠病毒恐致「腦損傷」！出院現幻覺、認知缺陷　輕症者更危險

折神像遭天譴？6歲小弟失蹤2天　竟「找到斷腰屍」全身撕咬傷…半腐臥樹叢

前友邦驚爆大屠殺！180人遭「蒙眼+雙手反綁」爆頭亡…屍棄田野街道

他酒醉「闖80歲老母家硬來」　酒醒怕爆躲化糞池…親生媽淚崩：不是第一次了

日本發明重磅口罩！外形如太空人頭盔　可輸送淨化空氣

狼父「頭埋雙腿間」下手！夜半摸遍私處大腿…她驚醒崩潰吼　最新判決曝光

北韓不願與美談判！　川普：若見金正恩「對我有幫助」願再辦川金會

女老師「愛上小六生」誕下2孩…畸戀轟動1990年代　癌逝享年58歲

川普遭姪女爆靠作弊進常春藤　白宮：荒謬的假指控

母心碎！板橋國中生下課遭2屁孩嗆「看三小」　尾隨到公園踹倒猛毆

三峽大壩又歪了？　大陸專家揭「關鍵真相」：要怪Google

被貓生耽誤的「袋鼠」！　霸氣喵打架驚呆網：工讀生出來

三倍券箭在弦上！不違法蹭出最大效益　鐵道迷出奇招分享

激似「小野馬」炫雅！　李維維「狂甩6KG」大膽穿包臀褲秀辣腿

國民黨花蓮黨部礦泥美容體驗　社區長者臉上充滿「泥巴」笑容

黑、綠迷彩+5色中衛口罩7/9開賣預告　電商販售時間搶先看

與棒球教練共寢…半夜遭「親臉狂摸」！4國中男不敢講：怕他不教我

好想吃！呆汪猛啃「紙製糖醋肉」超陶醉　她笑場：有多餓

高雄百貨推振興券回饋　夢時代「買3千送3千」　漢神、大立送滿額商品券

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

國際熱門新聞

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

即／美國正式退出世界衛生組織

快訊／巴西總統發燒到37.7度！檢驗結果為陽性

赴美台留學生數量排第7　2.3萬人恐遭驅離

食人魔夫妻肢解30人...做「人肉罐頭」

女老師愛上小六生　癌逝前他全心照顧

拒讓沒戴口罩乘客上車！公車司機遭毆腦死

2020「世界最好用護照」排名出爐！台灣僅是第33

24歲媽和男友約會8天　扔3歲女兒在家餓死

FBI：習近平獵狐計畫鎖定海外華人　數百人受害

WHO終於承認「新冠透過空氣傳播」證據

老婆遭司機「後座行刑式爆頭」竟是丈夫設局

運動完突然廁所生子　她嚇壞：掉出2隻腳

巴西總統宣布確診　突摘口罩比讚

更多熱門

相關新聞

研究：新冠病毒恐致「腦損傷」

研究：新冠病毒恐致「腦損傷」

新冠肺炎（COVID-19）在全球造成1196.5萬人確診，奪走其中54.6萬條人命。這是一種主要影響肺部的呼吸道疾病，但神經科學家和腦科醫生表示，最新證據顯示，這種病毒可能導致腦損傷，引發嚴重的神經系統併發症，包括發炎、思覺失調及譫妄症（delirium），甚至出現幻覺、妄想。

陳時中：新冠肺炎國產疫苗4款有希望

陳時中：新冠肺炎國產疫苗4款有希望

川普致函退出WHO！陳時中：持續瞭解美方想法

川普致函退出WHO！陳時中：持續瞭解美方想法

批美退WHO　趙立堅：世衛不可或缺

批美退WHO　趙立堅：世衛不可或缺

澳洲墨爾本「重啟封鎖」為期6周

澳洲墨爾本「重啟封鎖」為期6周

關鍵字：

巴西波索納洛新冠肺炎COVID-19

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

即／微星科技CEO突然墜樓　腦漿外溢身亡

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

快訊／大兒子一上客運門就關！母親背1歲兒苦追　司機下場曝

即／美國正式退出世界衛生組織

3千萬勞斯萊斯撞凹「維修全交給保險公司」　陳小菁挺老公

3歲男童勒頸挾女童　囚監視器死角施暴

麥當勞高溫熱奶茶直燙孕肚　安以軒嚇到宮縮

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

愛莉莎莎突宣布：Dcard的大家再見

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

楊冠玉導演生前燦笑…李翊君崩潰死訊捨不得

郭碧婷被瘋傳產前憂鬱！　向佐曬圖洩婚姻現況

10大女神出爐　林志玲、子瑜竟跌出榜外　

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲
鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面