「新冠只是小感冒！」　巴西總統天天調情病毒…群體免疫還沒來先中鏢

▲波索納洛確診。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）7日宣布自己確診新冠病毒（COVID-19）。過往他多次看輕病毒的嚴重性，且不喜歡戴口罩，強調必須發展經濟，因此染疫並不讓外界太意外。美媒也整理他「走向病毒」的過程。

《美聯社》報導，波索納洛過去幾個月來就像在與新冠病毒「調情」，他在示威活動藐視社交距離，還經常不戴口罩。有時他淡化疫情造成的風險，另一方面也表達出一種「宿命論」，即病毒不可避免會奪走性命。

波索納洛向來認為，像是封城等的嚴格抗疫舉措，會威脅到巴西的經濟狀況。他7日證實自己檢驗結果為陽性，使他成為160萬名以上染疫的巴西國人之一。

▲波索納洛在公共場合有時並沒有戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

回到3月10日，波索納洛在佛州與美國總統川普（Donald Trump）出席活動，當時巴西僅通報少數病例。就他認為，新冠病毒的問題更像是一種「幻想」，真實情況並不如主流媒體所說。

雖然波索納洛的代表團中有多人染疫，但他仍於3月15日的訪問中堅稱，過去早就存在其他更危險的病毒，擔憂新冠病毒就像是「歇斯底里」的行為。

▲美國總統川普與巴西總統波索納洛在佛州海湖莊園共進晚餐，同桌有官員確診新冠肺炎。（圖／路透）

波索納洛在3月24日對全國的電視演說中還狂妄表示，他曾擔任運動員，若他感染病毒，根本不用擔心，他不會有任何感覺，頂多就像一場小流感或小感冒。

縱使巴西如今成為全球疫情第二嚴重的國家，僅次於美國。波索納洛好幾個月來卻沒有改變輕蔑的態度。

波索納洛4月初表示，只有達到所謂的群體免疫情形時，病毒才會消失，病毒就像暴風雨，70%人口會淋濕，「70%被感染並產生抗體後，全國將能擺脫大流行。」他4月20日被問到死亡數激增的狀況時，他還回嗆「我不是掘墓人，好嗎？」

巴西新冠肺炎死亡人數超過5000例後，波索納洛態度一樣強硬，「我該哀悼那些死亡嗎？是的，我表達哀悼，但這是現實，每個人都會死，沒有人會留下。」他還認為，所有人都難逃一死，為何要讓大家充滿恐懼。

自3月下旬以來，波索納洛就不斷強調經濟的重要性。他多次表示，嚴格的抗疫措施最終會比病毒更有害，還批評實施封鎖的州長與市長。甚至是在宣布自己確診後，他再度重申巴西必須回歸正常活動，得讓經濟重新運轉。

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