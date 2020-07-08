批美退WHO「毀約」　趙立堅：世衛在應對全球疫情上不可或缺

▲中國大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

在多次抨擊世界衛生組織（WHO）防疫不利、靠向中國後，美國總統川普正式通知聯合國，啟動退出WHO程序。對此，中國大陸外交部發言人趙立堅形容，這是美國奉行單邊主義、退群毀約的又一例證。

趙立堅還稱讚，作為全球公共衛生安全領域最權威、最專業的國際機構，世衛組織在應對全球新冠肺炎疫情上發揮著不可或缺的中心協調作用。

▲世界衛生組織（WHO）位於日內瓦的總部。（圖／路透）

趙立堅進一步表示，當前國際抗疫正處於關鍵階段，支持世界衛生組織就是支持國際抗疫合作、支持挽救生命，這是國際社會的廣泛共識。他認為，美國的這一做法破壞國際抗疫努力，特別是對急需國際支持的發展中國家帶來嚴重消極影響，中方敦促美方履行應盡的國際責任和義務，呼籲國際社會共同維護全球公共衛生安全。

美國國會是在當地時間7日下午2時（台灣時間8日凌晨2時），正式收到川普政府退出WHO的通知；聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）也證實此一訊息，並表示根據規定，美國要退出世衛必須提前一年通知，還要履行剩下的財務義務。也就是說，美國將於明年7月6日才會正式退出世界衛生組織。

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