採購研發同時進行！　陳時中：新冠肺炎國產疫苗「4款有希望」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎歐美疫情再起，疫苗研發進度引發關注，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（8）日表示，台灣目前共有10支疫苗正在研發中，現已挑選4款有希望的進行扶植，其中2款已於6月底提出第一期臨床試驗，另1款也將在7月底提出。

陳時中表示，解封後大家對疫苗關心度提高，不過社會上仍有些誤解，台灣目前是採緊急授權（EUA）方式進行，如果有需要的話，在法規許可的情況下，最快3天就可啟動製造，相關程序已準備好。

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為了加速疫苗研發進行，指揮中心已承諾，會在資料完備前提下給予相關補助，讓疫苗廠研發財務無後顧之憂，並派食藥署人員進駐疫苗廠，協助直接進行法規釋疑，降低「文來文去」造成的時間浪費。

不過，陳時中強調，在加速生產的前提下，仍需堅守疫苗品質，不能有病急亂投醫的情況，而指揮中心基本上決定，不需要做到臨床三期，可依加速審查方式，在臨床二期完成，但試驗人數仍需比造國際，做到實驗組1000人、對照組300人，後續會視情況進行滾動式調整。

陳時中提到，如果台灣疫苗廠成功生產，希望能先提供100萬劑報價，提供緊急使用，食藥署也會加速審查，供應國內需求。至於國外疫苗進口該如何進行？陳時中強調，會朝3方向進行，一為朝成品疫苗進行採購，二為採購原液來台進行分裝，三為爭取授權製造，但都需與國外廠商持續洽談。