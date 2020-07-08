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「PTT創世神」杜奕瑾評論健保漏洞　警依散布謠言函送…法院裁定不罰

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▲▼杜奕瑾。（圖／記者洪巧藍攝）

▲被網友譽為「PTT創世神」的杜奕瑾，在網上以武漢血友病童事件切入討論健保制度，竟遭警方以散布謠言移送，法院裁定不罰。（圖，資料照／記者洪巧藍攝）

記者羅志華／台北報導

被網友譽為「PTT創世神」、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾，於2月間以大陸武漢血友病童與母親事件切入，下標「寄生台灣」，發文討論非台灣籍卻享受健保的問題，陸委會澄清母子皆為台灣籍後，警方認為杜奕瑾散布謠言，依違反《社維法》移送，台北法院裁定不罰。

新冠肺炎疫情期間，一名血友病童因滯留大陸，讓台灣花費大筆成本「千里送藥」搶救，不料前外交官劉仕傑爆料，指母子根本沒有台灣籍、都是大陸籍，經媒體報導後，引發輿論激烈討論。

杜奕瑾之後在臉書以「寄生台灣」為標題，發文指「血友病的案子讓許多人驚奇發現，為什麼有父母小孩全家都不是台灣人，也不住台灣，卻可以使用台灣健保給付高額費用」，呼籲政府修法彌補漏洞，卻遭到警方移送。

法官參考杜奕瑾文章，第一段就已根據陸委會澄清內容，寫明母子均有中華民國籍，並僅以此為出發點，探討台灣健保制度，既與該血友病童無關，討論的是可受公評之事，文章也不足以使人害怕、影響公眾安寧，屬言論自由保障範圍，裁定不罰。

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