研究：新冠病毒恐致「腦損傷」！出院現幻覺、認知缺陷　輕症者更危險

▲ 新冠病毒重創全球，甚至可能對大腦造成損傷。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）在全球造成1196.5萬人確診，奪走其中54.6萬條人命。這是一種主要影響肺部的呼吸道疾病，但神經科學家和腦科醫生表示，最新證據顯示，這種病毒可能導致腦損傷，引發嚴重的神經系統併發症，包括發炎、思覺失調及譫妄症（delirium），甚至出現幻覺、妄想。

倫敦大學學院（UCL）研究人員針對43名出現暫時性腦功能障礙、中風、神經損傷或其他嚴重腦損傷的新冠肺炎確診患者進行研究，取得上述發現。且由於這些症狀多出現在輕症者或正在康復的患者身上，醫生很可能忽略病徵。

根據UCL刊登於神經病學雜誌《腦》上的研究結果，9名出現腦部炎症的患者被診斷出患有名為「急性瀰漫性腦脊髓炎」（ADEM）的罕見疾病，多發生在兒童身上。研究團隊發現，正常情況下，倫敦專科診所每月會診治1名患有ADEM的成年患者，但在研究期間已經增至每周至少1例。

這些病例使人們愈發擔心新冠病毒對健康的長期影響，因為部分患者在痊癒後仍有呼吸困難、氣喘吁吁的症狀，另一些患者則出現身體麻木、虛弱或記憶上的問題。

▲ 在全球疫情最嚴重的美國，已有多達309萬人確診。（圖／路透）

UCL神經病學研究所的贊迪（Michael Zandi）是這項研究的負責人之一。他說明，「我們從部分ADEM患者和其他患者身上發現，他們可能有嚴重的神經系統問題，但肺部症狀輕微。」

神經科學家歐文（Adrian Owen）則表示，「我擔心的是，現在有數百萬人感染新冠肺炎。如果一年內有千萬人康復，且都有認知缺陷，將影響他們的工作能力和日常生活的能力。」

研究中提到，一名確診新冠肺炎的55歲女性並無精神病史，但在出院第二天就出現行為異常，反覆穿脫外套，更產生幻覺，宣稱在家中看見猴子和獅子，因此再度住院，服用抗精神病藥物後逐漸好轉。

另有一名47歲婦女在出現咳嗽、發燒症狀一周後，因頭痛及右手麻木住院，後來開始昏昏欲睡、沒有反應，最後必須緊急接受手術，切除部分頭骨，以減輕腫脹的大腦承受的壓力。

▲ 日本疫情不見緩和，東京一處車站民眾皆戴上口罩。（圖／路透）

另一名研究負責人派特森（Ross Paterson）說明，有鑑於新冠肺炎出現僅過了幾個月，還不知道病毒會帶來哪些長期損害，「醫生必須意識到這對神經系統可能帶來的影響，因為早期診斷可以改善患者狀況。」

事實上，新冠病毒引發的腦部疾病目前可能尚未全部發現，因為許多確診患者病情嚴重，無法進行腦部檢查。贊迪提到，「我們現在真正需要的是更好的研究，看看大腦中到底發生了什麼。」

令人擔憂的是，病毒可能已經在少數確診患者腦中留下損傷，但在幾年後才會出現病徵。1918年流感大流行後，1920至1930年代便有多達百萬人患上流行性腦炎。贊迪呼籲全球臨床醫師，對上述新冠病毒帶來的併發症保持警戒，但目前無法斷言是否會出現當年的大規模腦損傷疾病大流行。

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