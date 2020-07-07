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如何確保新聞自由？　林鄭月娥：記者先保證不觸犯國安法

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▲▼ 林鄭月娥 。（圖／香港電台）

▲香港特手林鄭月娥 。（圖／香港電台）

記者陳政錄／綜合報導

「港區國安法」生效後，香港外國記者會致信香港特首林鄭月娥，要求她確保新聞自由，對此，林鄭月娥今天未正面回應此事，僅強調若「記者能保證100%不觸犯國安法」，她才會作出相關保證。

香港外國記者會（FCC，The Foreign Correspondents'Club）近日致信予林鄭月娥，要求港府確保在香港特別行政區《國安法》下，不限制記者的採訪工作，也不要求刪除報導內容；香港記者協會也在7日發表本年度言論自由年報，直指法例已經造成寒蟬效應。

▲▼港版國安法生效後，有記者被噴胡椒噴霧。（圖／達志影像／美聯社）

▲港版國安法生效後，有記者被噴胡椒噴霧。（圖／達志影像／美聯社）

林鄭月娥在今天上午出席記者會時，表示「港區國安法」第4條列明，會尊重和保障人權，其中包括新聞自由。她還說，香港國安法是全國性法律，與市民有疑慮是可以理解的，但必須強調國安法目的是針對四類危害國安行為，針對極少數人。

對於記者提問能否「確保新聞自由」，林鄭月娥說，如果FCC和所有香港記者能100%保證，不觸犯「港區國安法」，那她也可能做出相關保證。

香港記者協會主席楊健興7日表示，港區國安法實施一周，已觀察到媒體出現自我審查情況，例如採訪外國政治人物時猶豫，不敢再報導牽涉警方高層的負面新聞等，認為法例顯然已造成寒蟬效應、白色恐怖蔓延，甚至擔心警方有權索取資料、竊聽，影響保密承諾。

另對於記者追問林鄭月娥，Telegram、Whatsapp和Facebook表示，暫停處理港府索取用戶資料的要求，以及示威者經常唱的《願榮光歸香港》歌曲是否會港府被禁止，林鄭為作出正面回應。

林鄭月娥還說，國安法是溫和法律，只處理迫在眉睫的犯罪行為，強調國安法不僅沒有製造恐懼，還讓香港恢復穩定；而《實施細則》七項措施有清晰規定，「如果市民奉公守法，就不需要擔心。」

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