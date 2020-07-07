憂心港完全受北京管轄　路透：TikTok宣布數天內「退出香港市場」

▲TikTok將退出香港市場。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

「抖音」國際版TikTok發言人6日晚間告訴《路透社》，TikTok將在幾天內退出香港市場，「考量到近期事件，我們決定停止TikTok app在香港的營運。」

據報導，中國通過「港版國安法」後，以短影音聞名的TikTok決定退出香港市場。TikTok隸屬於中國北京的「字節跳動」（ByteDance）公司，等於抖音的「國際版」，受到許多國外網友與藝人歡迎。

消息人士聲稱，TikTok做出決定，是因為還不確定香港是否會完全受到北京管轄。TikTok此前曾表示，不會遵守中國政府審查內容或想接觸使用者資料的任何請求，也從未被要求這麼做。

根據知情人士說法，香港對於TikTok來說僅是個小市場。TikTok去年8月報告吸引了15萬名香港使用者。

TikTok目前由迪士尼前高階主管梅耶爾（Kevin Mayer）經營，他曾表示，該app的使用者數據沒有儲存在中國。

《彭博》指出，北京實施港版國安法後，TikTok是首個退出香港市場的網路服務公司。「字節跳動」發言人則表示，目前還沒有將抖音引進香港市場的計畫，但隨著中國民眾前往香港旅遊與居住，抖音在香港已經擁有可觀的用戶群。

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