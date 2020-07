脖子戴金屬項鍊！16歲男被雷擊變「火球」　她疑惑：天空明明沒烏雲

▲男子因為脖子上的金屬項鍊遭到雷擊。(圖/翻攝自Twitter/TONYINBHAM)

記者李振慧/綜合報導

俄羅斯一名16歲男子在足球場上練習時,突然被一道閃電擊中,當場整個人陷入昏迷,脖子上還留下一道疤痕,而造成他差點死亡的原因竟然是脖子上所戴的金屬項鍊,恐怖的影像在網路上引發討論,幸好目前生命情況十分穩定。

英國《每日郵報》報導,事件發生在莫斯科附近的奧列霍沃-祖耶沃市(Orekhovo-Zuevo),16歲少年扎博爾斯基(Ivan Zaborsky)與團隊在足球場進行射門訓練時,因為脖子上戴了一條金屬項鍊,導致閃電直接擊在他身上。

影片中可看到,正在球場上運球的扎博爾斯基突然被一陣閃電擊中,整個人身上冒出一陣火球,令人意外的是,他被擊中後仍然堅持將球踢出才倒下,隊友們立即衝上前去查看,教練巴索夫(Anton Basov)緊急為他心臟按摩以及人工呼吸急救,後來被醫療直升機緊急送到莫斯科一間醫院治療。

女友葉蓮娜(Yelena)表示,扎博爾斯基目前生命情況穩定,雖然已經恢復意識,但因為劇烈疼痛休克,醫生只好讓他再次陷入昏迷,由於肺部受損還需要一段時間才能康復。姊姊卡琳娜(Karina Zaborovskaya)則表示,「我還是不明白為何會發生這種事,當時足球場上方明明沒有烏雲,事前也沒有任何跡象」,十分感謝教練當下正確判斷救了弟弟一命。

STRIKER !

A Young Russian Footballer Is Fighting for His Life After A Thunderbolt Hit A Chain round his Neck. #IvanZaborsky pic.twitter.com/SdmqFl1fgP