陳其邁提「班班有冷氣」　韓國瑜2.0！李眉蓁32字酸邁叔叔：大家都是

▲ 李眉蓁7日展開拜票行程 。（圖／記者洪正達攝，下同）

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

高雄市長補選陳其邁推出政見「班班有冷氣」，不過遭到罷免的前市長韓國瑜之前就有在做國小學校的「三年雙機」，也就是冷氣機以及空氣清淨機，逮到這個機會，對手李眉蓁說：「你也是韓國瑜2.0。」

陳其邁7日表示要推「班班有冷氣」，「我到偏鄉，尤其是工業區旁邊的學校，這些學生到下午兩三點都熱得受不了，根本沒辦法專心上課，這都是必須優先解決的。我也會用更靈活的財政操作，譬如說用租賃或私租的方式，來靈活運用市府的財政，同步讓更多的小朋友可以有冷氣吹。另外，學校建築物也希望可以結合綠建築和太陽能光電設備，用以減輕電費的負擔。總之，我們要靈活運用綠能、財政或冷氣高效節能的設備，這部份我會全力來著手。達到一方面財政負擔減輕，一方面加快冷氣機安裝的速度。」

其實韓國瑜在當初競選市長期間就已經有推出，在就任之後也有執行「三年雙機」，同時也在2019年的12月14日發表政績談到：「高雄，學生樂了，書要讀，身體嘛愛顧！全國首創環域安裝冷氣機、空氣清淨機，今年完成鄰近工業區34校裝設，2020年再增68校，以弱勢學校優先，弱勢學生免電費，這部分已經編好預算，要讓孩子在舒適的環境學習成長。」

韓國瑜遭罷免後，現在陳其邁又丟出「班班有冷氣」，記者詢問李眉蓁是否覺得陳其邁在抄襲韓國瑜的政見，李逮到機會反酸：「現在大家都說我是韓國瑜2.0，所以陳其邁也是韓國瑜2.0，大家都是韓國瑜2.0。」



