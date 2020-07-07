快訊／「讓新北學童在校都能吹冷氣」　侯友宜擴大補助中低收入戶學生





▲侯友宜視察光榮國小老舊校舍整建工程及光榮國中校長宿舍改建工程。（圖／新北市府提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜希望前瞻經費用在擴大裝設學校冷氣，面對清寒學子或是高額冷氣費用，屆時如何因應？侯友宜7日表示，目前新北市都以使用者付費，不過對於中低收入戶民眾，市府有一些補助措施。

侯友宜說，如果學校全面裝設冷氣，在電力使用上，目前新北市都以使用者付費，不過對有一些低收入戶跟中低收入戶的民眾，我們會提出一些優惠跟補助，讓大家都能順利使用學校的冷氣，所以未來新北市政府也會提出完整的配套措施，讓學童在學校能夠吹到冷氣，讓大家不要因為使用冷氣而徒增更多的煩惱。

侯友宜說明，如果未來整個全面裝設冷氣以後，除了使用者付費以外，市政府也會拿部分的資源來補貼，讓大家能夠減輕負擔，有一個好的學習環境。

至於台北市長柯文哲認為校園不需要裝冷氣，沒有必要也比較不環保，侯友宜說，裝冷氣要因地制宜，有一些比較郊區的，在綠能改變上，甚至在學校用太陽能、綠色建築，也都是解決冷氣機不足的問題。

侯友宜表示，因此目前新北市是雙管齊下、齊頭並進，這都是解決事情的方法，不過如果教室內真的太高溫，需要裝設冷氣，讓孩子們有一個舒服的環境，所以解決問題都是多元化的，讓孩子有一個好的學習環境才是最重要的。