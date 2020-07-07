韓國瑜不當市長賺更多　持百張生技股王月再賺1845萬

▲前高雄市長韓國瑜不到一個月靠股票再賺近1845萬元。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

前高雄市長韓國瑜6月6日確定遭到罷免、12日卸任，不過今（7日）有好消息傳出，他持有100張生技股合一股票，不到一個月時間，股價已從172.5元漲到今天最高357元，資產再添1,845萬元。

剛在上月12日卸任的前高雄市長韓國瑜投資眼光精準，他在2019年3月以100萬元購入100張生技股合一（4,743）股票，受惠於授權利多以及糖尿病新藥解盲成功，合一漲勢猛烈，上月中就已經幫韓國瑜賺進近1800萬元。

不到一個月，合一股價又從172.5元漲到今天最高357元，早盤甚至一度超車精華光（1565），榮登生技股股王，讓韓國瑜資產帳面再添1845萬元。

根據《民視》報導，韓國瑜當時以相當低價買進，財經專家黃世聰表示，「他可能是在合一成立沒多久時，就用原始股東身分拿到100張股票，韓國瑜家族目前為止也還有人在中天生技集團工作，會用原始股東的身分拿到這樣低的股票，也不足為奇。」

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