蔡正元批游錫堃「文革綠衛兵」　乾脆立法禁用中文

▲立法院長游錫堃。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

立法院長游錫堃提議將「中醫、中藥」改名為「台醫、台藥」，引發熱議，也被質疑操弄意識形態。國民黨前副秘書長蔡正元批評，游錫堃想當文革綠衛兵，「他忘了他寫的字是『中文字』」。

蔡正元6日在臉書表示，游錫堃是那種想台獨，想到精神狀態思慮失調的人，忘了寫的字是「中文字」。是否也要改稱「台文字」？或是趁現在民進黨一黨獨大，立法禁用「中文」，或下令字典不准出現「中」字。

蔡正元諷刺，游錫堃當過民進黨主席，民進黨中央黨部應該先改稱「台央黨部」，立法院副院長蔡其昌很想去選「台中市長」也不可以，只能去選「台台市長」，人不幸「中風」，也要改成「台風」，「游錫堃想當文革綠衛兵，不過年紀似乎大了一點」。

▲國民黨副秘書長蔡正元。（圖／記者屠惠剛攝）

對於改名「台醫」議題引發軒然大波，游錫堃6日受訪時回應，正面、反面都有，就讓社會來討論，「我覺得討論很熱烈啊，有很多正面的」，至於被質疑淪為意識形態，這部分大家交換意見，「並不是我能決定的。」

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