游錫堃「去中化」掀網論戰　徐巧芯酸：中元節改台元節？

▲台北市議員徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

立法院院長游錫堃表示要把「中醫」改成「台醫」，被質疑意識形態太鮮明，引發議論。對此，台北市議員徐巧芯酸，那「中元節」是不是也要改成「台元節」了？也開放網友留言接龍。

徐巧芯6日在臉書諷刺，我國堂堂立法院長游錫堃說出「中醫」也可以改成「台醫」這種話...，ok那接下來的「中元節」是不是也要改成「台元節」了？

為避免誤會，徐巧芯也隨即解釋，知道「中元節」的「中」不是「中國」的「中」，只是一個諷刺笑話而已！提醒大家千萬不要太認真，就跟「中肯」改「台肯」是一樣的道理，反正「中」都改「台」就對了。

網友看到貼文後在下方留言接龍，「台天電視，滿滿的臺灣價值，這樣就不會被抹紅了」、「台獨的國號確定了 中華民國要改成台華民國了」、「遇到他就給他一根台指」、「陳時中改陳時台」、「中正路、中山路、中華路一律改成台正、台山、台華路。」

另外也有網友對去中化有不同看法，「說真的，要去中國化也要看字義，明明上下文念起來那個「中」字不是「中國」的意思，硬要把它去掉，有時會不倫不類。」

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