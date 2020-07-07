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馬英九拿「港版國安法」類比國安五法　游錫堃批荒謬：他現在應該少講話

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▲▼前總統馬英九出席國民黨革命實踐研究院 -未來沙龍首場直播會，國民黨主席江啟臣，國民黨台北市議員羅智強同台。（圖／記者湯興漢攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

前總統馬英九5日談到「港版國安法」時，聲稱蔡政府也有國安五法與《反滲透法》，可謂不遑多讓。對此，立法院長游錫堃7日表示，馬英九的認知完全錯誤，現在應該少講話，「他如果真的有悲天憫人的胸襟，應該多關心香港現在港民的前途怎麼辦」。

馬英九5日出席國民黨革命實踐研究院「青年登入民主實踐營」講習班結業式時，被媒體問到對港版國安法的看法時表示，台灣有國安五法，還有《反滲透法》，「我們蔡政府對台灣的國安法也不遑多讓啊」。

對此，游錫堃7日上午接受廣播專訪時直言，此番論點非常荒謬，馬英九的認知完全錯誤，台灣的國安五法是要反滲透、避免台灣成為香港，「馬前總統現在應該少講話」。游錫堃說，馬英九如果真的有悲天憫人的胸襟，應該多關心香港現在港民的前途怎麼辦。

游錫堃指出，特別是美國白宮在今年5月22日也發表了一份戰略報告，指出美國過去40年來犯了對華政策的重大錯誤；6月8日北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）也提到，全球應該要組織一個大聯盟對抗中國大陸的霸凌，因為中國大陸已經對全世界的開放社會、個人自由帶來威脅，呼籲馬英九應該要多看國際新聞、了解國際。

▲▼立法院長游錫堃堵訪 接見加拿大駐台北貿易辦 事處代表芮喬丹（Jordan Reeves）一行。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

針對馬英九的言論，總統府發言人丁允恭6日也表示，馬英九把「港版國安法」拿來和台灣的國安五法與《反滲透法》擺在一起，類比成一樣的東西，這是非常荒謬的。

丁允恭表示，台灣所立的國安法令是經過民主立法程序，以阻絕境外勢力不法滲透或破壞，保障民主體制良好運作，絕無限制憲法保障人民的言論自由，更何況近年來民主國家均有類似立法。

丁允恭強調，反觀「港版國安法」在專制體制下，透過沒有民意授權的機制，立下讓人民因言獲罪、連標語都能動輒入罪的法令，「兩者豈能同日而語」。

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