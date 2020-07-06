中醫改台醫惹議　游錫堃：稱呼是最表面的問題、盼創造更多台灣文化

▲立法院長游錫堃。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

立法院長游錫堃提出要將「中醫」改為「台醫」引發議論。對此，游錫堃6日透過臉書回應外界，在台灣無論發展為「台醫」，或追本溯源以「漢醫」為名都很好，如果未來社會逐漸發展出共識，這會是可以思考的選項。

游錫堃提到，不只國內，台灣除了西醫名聞全球，生技產業也與中藥息息相關，研發成果早已展露頭角。在國際間日本已有「Kampo Medicine」的名稱，或許還可以思考，當台灣成果躍上國際舞台時，「我們期待它繼續與中國一樣稱作「Chinese Medicine」，或是台灣可有屬於自己的名字？」

游錫堃指出，多年前曾說「台灣文化」時，被大力糾正「只有中華有文化，台灣沒有文化只有民俗！」時間過去，越來越多人看見，台灣早已發展出獨具自己個性的文化，在海島之上容納了不同的可能性，無可取代。

游錫堃認為，「稱呼」或許是最表面的問題，但往往代表我們對事物的認同，是最後也最具挑戰的結果，昨天拋出去中化的的看法，是希望拋磚引玉，也讓社會有多元的討論。

游錫堃強調討論總是好的，更期待的是，無論是近期討論護照正名，乃至大大小小台灣生活中的細節，盼望世世代代台灣人，看見台灣的主體性，創造更多的台灣文化。

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