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中國駐英大使警告：「採取敵對」將承擔一切後果　香港不再處於殖民統治

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▲▼大陸駐英大使劉曉明。（圖／翻攝大陸外交部）

▲中國駐英大使劉曉明。（圖／翻攝中國外交部）

記者林彥臣／綜合報導

英國近日針對中國人大通過的《港版國安法》，採取了相關的反制與援助措施。對此中國駐英國大使劉曉明表示，如果與中國敵對，英國將承擔一切後果，香港已經不再處於殖民統治，是中國的一部分，希望英國不要干涉亞洲國家的內政。

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲英國首相強生（Boris Johnson）對《港版國安法》表示譴責。（圖／路透）

在通過中國人大一致通過《港版國安法》，並且經由習近平簽署實施以後。英國首相強生（Boris Johnson）譴責，這項立法違反當初兩國共同提出的聲明，承諾提供300萬持有英國海外國民護照（BNO）的港人定居英國，並申請公民身分的機會。

劉曉明堅稱，中國決不會容忍任何外部干預，不要低估中國維護主權的決心，如果想使中國成為敵對國家，英國將承擔一切後果。

劉曉明還在推特上發文指出，香港是中國的一部分，香港事務是中國內政，英國對香港沒有主權、管轄權或監督權，香港受到英國統治的日子，已經一去不復返。

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