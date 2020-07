中國駐英大使警告：「採取敵對」將承擔一切後果　香港不再處於殖民統治

▲中國駐英大使劉曉明。(圖/翻攝中國外交部)



記者林彥臣/綜合報導

英國近日針對中國人大通過的《港版國安法》,採取了相關的反制與援助措施。對此中國駐英國大使劉曉明表示,如果與中國敵對,英國將承擔一切後果,香港已經不再處於殖民統治,是中國的一部分,希望英國不要干涉亞洲國家的內政。

▲英國首相強生(Boris Johnson)對《港版國安法》表示譴責。(圖/路透)



在通過中國人大一致通過《港版國安法》,並且經由習近平簽署實施以後。英國首相強生(Boris Johnson)譴責,這項立法違反當初兩國共同提出的聲明,承諾提供300萬持有英國海外國民護照(BNO)的港人定居英國,並申請公民身分的機會。

劉曉明堅稱,中國決不會容忍任何外部干預,不要低估中國維護主權的決心,如果想使中國成為敵對國家,英國將承擔一切後果。

劉曉明還在推特上發文指出,香港是中國的一部分,香港事務是中國內政,英國對香港沒有主權、管轄權或監督權,香港受到英國統治的日子,已經一去不復返。

#HongKong is part of China and Hong Kong affairs are China's internal affairs. The UK has no sovereignty, jurisdiction or right of “supervision” over Hong Kong whatsoever. Gone are the days when Hong Kong were under British colonial rule. https://t.co/Ncs0v3UTEZ