美駐港澳總領事：國安法侵蝕自由　是香港的悲劇

▲美國駐香港澳門總領事史墨客。（圖／取自美國駐港澳總領事館官方網站）

記者陳政錄／綜合報導

《港區國安法》通過後，美國駐香港澳門總領事史墨客今天表示，該法侵蝕香港的自由，甚至製造自我審查的氣氛，彷彿是「香港的悲劇」，他還進一步呼籲中方應遵守中英聯合聲明，「讓香港做回香港。」

史墨客是在6日上午，參與錄製香港電台的英文節目，在訪談時做出上述表示。他說，《港區國安法》的問題不在於應否實施，而是整個立法過程亦由北京主導，並非由香港自行立法。

▲7月1日香港銅鑼灣遊行。（圖／路透）

史墨客認為，美方十分關注《港區國安法》立法侵蝕香港的高度自治，香港的成功在於保持開放及具透明度，若無法維持，會衝擊「一國兩制」精神，也難以維持香港作為國際金融中心的競爭力。

史墨客進一步提到《中英聯合聲明》中，中國承諾給予香港高度自治，所以中方應「Let Hong Kong be Hong Kong（讓香港做回香港）」，美方會採取一切可行措施維持香港的高度自治。

對於香港示威者以「光復香港，時代革命」為口號，招致香港特別行政區政府2日發表聲明禁止，史墨客說，香港政府利用法例侵蝕香港市民的基本自由，製造自我審查氣氛，是香港的悲劇。

史墨客於2019年7月履新，出任美國駐香港及澳門總領事，在此之前，他曾在美國國務院出任主管中國事務處的副助理國務卿，以及美國駐上海總領事，國務院中國及蒙古事務處處長等職。

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▼史墨客6日錄製香港電台英文節目。（圖／取自香港電台）