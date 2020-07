美國媽媽微波爐泡英式奶茶　英國氣炸出動「陸海空三軍」教泡茶！

▲在英國的美國媽媽Michelle用微波爐泡茶,並教女兒把茶包丟進牛奶。(圖/翻攝自jchelle36 Twitter)



記者林彥臣/綜合報導

一位住在英國的美國媽媽米雪兒(Michelle),在她的TikTok帳號jchelle36,向網友們示範如何泡英式奶茶,但是卻是使用微波爐把水加熱,後續的加茶、加奶的步驟也是錯誤的,讓許多英國網友氣炸,甚至因此升級成為英美兩國的外交事件,連英國駐美大使都對此拍影片回應,並且請出陸、海、空三軍教泡茶。

美國媽媽米雪兒在影片中教導的英式奶茶沖泡步驟,首先用杯子裝水,接著把水放進微波爐加熱1分鐘,把牛奶倒入熱水中,再把茶包丟進牛奶,倒進適量的糖,攪拌均勻後就搞定了一杯英式奶茶。

網友在Michelle的推特上回應表示,「這是戰爭行為!」、「這在英國,會被列為恐怖行為!完全無誤!」、「我們不用微波爐泡茶!即使在蘇格蘭也是!」、「這就是為什麼英國必須維持獨立的核威懾力量!」、「我是美國人,即使是我也知道,這不是正確的英式奶茶沖泡步驟」。

根據英國《獨立報》(Independent)報導,這位女士的英式奶茶教學影片,引發了眾怒,包括英國駐美大使皮爾斯夫人(KAREN PIERCE)都在推特上發表了影片回應,「英美關係就是由茶來定義的」並且請到了陸、海、空軍的軍事顧問示範,如何沖泡一杯正統的英式奶茶。

▲陸軍在野外示範,強調不需要微波爐。(圖/翻攝自Karen Pierce Twitter)



陸軍顧問在野外示範表示,「你不需要微波爐,去沖泡一杯茶」只需要正常的生火、茶包、糖,可以選擇使用鮮奶,但是這次使用的是奶粉。

▲海軍顧問強調,泡茶不需要使用微波爐,是用水壺裡燒好的熱水。(圖/翻攝自Karen Pierce Twitter)



海軍顧問在一個廚房當中示範,首先把茶包放進杯子,再把糖加進去,不需要使用微波爐,把水壺裡燒好的熱水加進去,將茶包拿起,最後再把牛奶加進去。

▲空軍顧問表示,在空中泡茶比較複雜,但他們還是會克服一切,享用一杯好茶。(圖/翻攝自Karen Pierce Twitter)



空軍顧問在飛機上示範指出,在高空上泡茶是一件有點複雜的事,因為把水煮沸的溫度不一樣,但是只要克服逆境,一樣可以享受喝茶的文化。

Ok since everyone wanted me to make British Tea- here you go