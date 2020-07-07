美國媽媽微波爐泡英式奶茶　英國氣炸出動「陸海空三軍」教泡茶！

▲在英國的美國媽媽Michelle用微波爐泡茶，並教女兒把茶包丟進牛奶。（圖／翻攝自jchelle36 Twitter）



記者林彥臣／綜合報導

一位住在英國的美國媽媽米雪兒（Michelle），在她的TikTok帳號jchelle36，向網友們示範如何泡英式奶茶，但是卻是使用微波爐把水加熱，後續的加茶、加奶的步驟也是錯誤的，讓許多英國網友氣炸，甚至因此升級成為英美兩國的外交事件，連英國駐美大使都對此拍影片回應，並且請出陸、海、空三軍教泡茶。

美國媽媽米雪兒在影片中教導的英式奶茶沖泡步驟，首先用杯子裝水，接著把水放進微波爐加熱1分鐘，把牛奶倒入熱水中，再把茶包丟進牛奶，倒進適量的糖，攪拌均勻後就搞定了一杯英式奶茶。

網友在Michelle的推特上回應表示，「這是戰爭行為！」、「這在英國，會被列為恐怖行為！完全無誤！」、「我們不用微波爐泡茶！即使在蘇格蘭也是！」、「這就是為什麼英國必須維持獨立的核威懾力量！」、「我是美國人，即使是我也知道，這不是正確的英式奶茶沖泡步驟」。

根據英國《獨立報》（Independent）報導，這位女士的英式奶茶教學影片，引發了眾怒，包括英國駐美大使皮爾斯夫人（KAREN PIERCE）都在推特上發表了影片回應，「英美關係就是由茶來定義的」並且請到了陸、海、空軍的軍事顧問示範，如何沖泡一杯正統的英式奶茶。

▲陸軍在野外示範，強調不需要微波爐。（圖／翻攝自Karen Pierce Twitter）



陸軍顧問在野外示範表示，「你不需要微波爐，去沖泡一杯茶」只需要正常的生火、茶包、糖，可以選擇使用鮮奶，但是這次使用的是奶粉。

▲海軍顧問強調，泡茶不需要使用微波爐，是用水壺裡燒好的熱水。（圖／翻攝自Karen Pierce Twitter）



海軍顧問在一個廚房當中示範，首先把茶包放進杯子，再把糖加進去，不需要使用微波爐，把水壺裡燒好的熱水加進去，將茶包拿起，最後再把牛奶加進去。

▲空軍顧問表示，在空中泡茶比較複雜，但他們還是會克服一切，享用一杯好茶。（圖／翻攝自Karen Pierce Twitter）



空軍顧問在飛機上示範指出，在高空上泡茶是一件有點複雜的事，因為把水煮沸的溫度不一樣，但是只要克服逆境，一樣可以享受喝茶的文化。

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