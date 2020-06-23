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捧現金買「泰達幣」驗鈔後快閃　賣家傻眼：已轉帳…痛失228萬元告詐欺

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▲「泰達幣」厲害在哪裡？（圖／翻攝網路）

▲虛擬貨幣USDT(泰達幣)目前行情匯率約與美元是1:1。（圖／翻攝網路）

記者劉昌松／台北報導

陳姓男子去年用假帳號，約1名虛擬貨幣USDT(泰達幣)賣家見面，然後找賴姓男子帶著228萬元的新台幣現鈔到場，賣家檢查確認沒有假鈔後，把7451顆USDT轉到指定帳戶，此時賴男突然說：「這裡感覺怪怪的」，賣家當場傻眼，回過神來也只能到警局提告，台北地檢署23日依詐欺罪嫌起訴陳男與賴男。

USDT是時下最夯的虛擬貨幣之一，又名穩定幣(stablecoin），由Tether公司推出，與法定貨幣美元掛鈎，最大特點是Tether公司遵守1:1的準備金保證，每發行1個USDT代幣，其銀行賬戶都會有1美元的資金保障，也就是1USDT = 1 美元，在虛擬貨幣市場交易量僅次於比特幣。

▲▼虛擬貨幣,加密貨幣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲目前全世界流通的虛擬貨幣、加密貨幣種類很多。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

過去就曾發生有1對夫妻捧著1500萬現金要去買USDT，卻在與賣家相約的台南高鐵站遭搶劫一空，這次發生在北部的案件則是主客易位，由陳姓男子用LINE帳號「東尼」聯繫女賣家，佯稱要購買USDT，並相約在便利商店點鈔交易。

2019年9月間，雙方約定的交易日，陳男並未現身，而是由賴姓男子和2名友人陪同開車載錢赴約，賴男先是秀出約定好的228萬元新台幣鈔票，並直接在便利商店內用自動存款機驗鈔後，女賣家便將7451顆USDT轉帳到指定帳戶，此時，賴男突然表示，「這裡感覺怪怪的」，起身拿了鈔票就走，已經轉完帳的賣家當場傻眼。

陳男被循線找到後，辯稱自己之前曾被女賣家的朋友騙，所以這次要騙回來，要求能進行3方調解，但檢察官認為陳被人騙和去騙人是2回事，不能混為一談，依詐欺罪嫌起訴陳男和賴男，因當時現今尚未交到賣家手中，並不構成搶奪罪，至於和賴男前往交易現場的2名友人，因無證據顯示知情，處分不起訴。

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